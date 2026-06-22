Delay nunca mais: o disparo nas vendas de antenas digitais antes da Copa

Na briga pela audiência das transmissões da Copa do Mundo entre Globo, SBT e CazéTV, quem está ganhando são os fabricantes de antena digital de televisão. As vendas do aparelho cresceram 250% na Shopee entre maio e junho, crescimento semelhante ao registrado na Amazon e nas lojas Havan no mesmo período.

Isso é resultado de uma campanha massiva dos canais tradicionais para que as pessoas se mantenham fieis à boa e velha televisão aberta, e não sejam seduzidos pelo streaming da CazéTV. O argumento das emissoras abertas é simples: o sinal chega mais rápido na TV do que no streaming. Quem assiste pelo YouTube corre o risco de ficar sabendo de um gol com alguns segundos de atraso em relação ao vizinho, o que no futebol pode ser uma eternidade. “Me mudei recentemente para um condomínio que tem mais de 60 apartamentos, e sempre tinha um vizinho gritando ‘gol’ antes da jogada acontecer na minha TV ligada no Youtube”, conta o carioca Fernando Schneider, de 24 anos. “Isso tira a emoção do jogo, então comprei uma antena para não ter esse problema na Copa. Agora o vizinho que estraga o prazer dos outros sou eu!”, brinca.

A Globo levou a campanha a sério e criou o Fique Antenado, iniciativa que incluiu distribuição gratuita de antenas, demonstrações práticas e orientações sobre instalação e sintonia. A CazéTV, por sua vez, preferiu provocar. “Pode comprar a antena, mas tem jogo que você vai sintonizar por lá e não vai ver, só aqui”, disse Casimiro Miguel, lembrando que o canal é o único que detém os direitos de todos os 104 jogos do torneio.

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O interesse dos consumidores já dava sinais antes do torneio começar. Em abril, as buscas por antenas na Shopee já acumulavam alta de 45%, com vendas 40% acima da média histórica. A procura explodiu nos dias que antecederam o amistoso entre Brasil e Egito, em 6 de junho: as buscas triplicaram e as vendas quadruplicaram em relação ao mesmo período do ano anterior. Mesmo após a estreia da seleção, em 13 de junho, as vendas seguiram em alta, avançando mais de 20%.

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Os preços variam entre 20 e 200 reais nas plataformas, mas em centros comerciais populares de cidades como Rio de Janeiro e São Paulo é possível encontrar modelos por menos de 10 reais.