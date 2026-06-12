TV Globo, Cazé TV, SBT e Globoplay: quem tem o maior delay em jogos da Copa

Quando o assunto é futebol, cada segundo importa. Pensando nisso, o debate sobre quem tem o maior delay de transmissão já virou assunto animado entre os telespectadores. Na contagem dos comentários que dominam as redes sociais, pode-se dizer que a Cazé TV apresenta o maior delay (ou atraso) durante as transmissões dos jogos da Copa. Por transmitir via streaming (plataformas como YouTube), o canal acumula um atraso de aproximadamente 15 a 40 segundos em relação à televisão aberta, tempo que chega a ser o dobro do registrado pelo Globoplay. Ou seja, um número considerável.

Por outro lado, a surpresa fica no outro ponto da tabela. O SBT é a emissora que apresenta o menor atraso dos jogos, sendo considerado o sinal mais em tempo real do momento no país. A TV Globo está muito próxima ao SBT, com o sinal chegando quase direto, coisa de milésimos de segundos.

Por fim, por ser um serviço de streaming oficial da Globo, o Globoplay apresenta um atraso de alguns segundos consideráveis (cerca de 4 segundos, para ser mais preciso) em relação à TV linear. A explicação para o atraso da Cazé TV é que, por exigir processamento e entrega via web, ela tem o sinal mais atrasado.

Para Rômulo Vieira da Silva, diretor de Estratégia e Planejamento da Agência End To End, a diferença de segundos entre as transmissões de TV aberta e streaming é um detalhe técnico que ganhou relevância nesta Copa, e um dos aspectos mais interessantes dessa questão são os comportamentos de consumo que ela destaca. “Quem assiste pela TV, no tempo quase real de sempre, busca o ritual coletivo: a seleção joga, os amigos se reúnem, o gol chega para todos no mesmo instante. Quem aceita o delay do streaming busca outra coisa: a sensação de que o jogo se completa na conversa em volta dele, no comentário bem-humorado, na reação, na comunidade digital que se forma em tempo real”, diz o especialista.

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Segundo ele, porém, na prática essas experiências distintas raramente são excludentes. “O mesmo torcedor costuma estar na TV e no celular ao mesmo tempo, somando rituais em vez de necessariamente escolher entre eles. A razão maior dessa convivência é a expansão inescapável da cultura digital, que segue avançando sobre tradições e as transformando. O fato é que a audiência de uma Copa do Mundo hoje não cabe mais em um único canal ou formato, nem em uma única tela. E para o mercado de comunicação e consumo isso é, antes de tudo, uma oportunidade: cada experiência fala uma linguagem diferente com o torcedor, e as marcas que estão prontas para construir presença plural, conectando essas diferentes dinâmicas de consumo, são as que saem na frente na Copa e para além dela”.

Tudo isso, em clima de competição da Copa, tem gerado uma curiosa guerra de marketing entre as emissoras. Tudo para fisgar os ansiosos pelo gol.

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