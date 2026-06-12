🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Cultura

TV Globo, Cazé TV, SBT e Globoplay: quem tem o maior delay em jogos da Copa

Dúvida intriga telespectadores, que querem acompanhar o ‘gol mais rápido’ da TV

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 17h17 | Atualizado em 12 jun 2026, 18h35
Julián Quiñones comemora primeiro gol do México contra a África do Sul, na partida de abertura da Copa do Mundo de 2026
Julián Quiñones comemora primeiro gol do México contra a África do Sul, na partida de abertura da Copa do Mundo de 2026 (Carl Recine/Getty Images)
Continua após publicidade
TV Globo, Cazé TV, SBT e Globoplay: quem tem o maior delay em jogos da Copa Priorize VEJA no Google

Quando o assunto é futebol, cada segundo importa. Pensando nisso, o debate sobre quem tem o maior delay de transmissão já virou assunto animado entre os telespectadores. Na contagem dos comentários que dominam as redes sociais, pode-se dizer que a Cazé TV apresenta o maior delay (ou atraso) durante as transmissões dos jogos da Copa. Por transmitir via streaming (plataformas como YouTube), o canal acumula um atraso de aproximadamente 15 a 40 segundos em relação à televisão aberta, tempo que chega a ser o dobro do registrado pelo Globoplay. Ou seja, um número considerável.

Por outro lado, a surpresa fica no outro ponto da tabela. O SBT é a emissora que apresenta o menor atraso dos jogos, sendo considerado o sinal mais em tempo real do momento no país. A TV Globo está muito próxima ao SBT, com o sinal chegando quase direto, coisa de milésimos de segundos.

Por fim, por ser um serviço de streaming oficial da Globo, o Globoplay apresenta um atraso de alguns segundos consideráveis (cerca de 4 segundos, para ser mais preciso) em relação à TV linear. A explicação para o atraso da Cazé TV é que, por exigir processamento e entrega via web, ela tem o sinal mais atrasado.

Para Rômulo Vieira da Silva, diretor de Estratégia e Planejamento da Agência End To End, a diferença de segundos entre as transmissões de TV aberta e streaming é um detalhe técnico que ganhou relevância nesta Copa, e um dos aspectos mais interessantes dessa questão são os comportamentos de consumo que ela destaca. “Quem assiste pela TV, no tempo quase real de sempre, busca o ritual coletivo: a seleção joga, os amigos se reúnem, o gol chega para todos no mesmo instante. Quem aceita o delay do streaming busca outra coisa: a sensação de que o jogo se completa na conversa em volta dele, no comentário bem-humorado, na reação, na comunidade digital que se forma em tempo real”, diz o especialista.

Siga
Continua após a publicidade

Segundo ele, porém, na prática essas experiências distintas raramente são excludentes. “O mesmo torcedor costuma estar na TV e no celular ao mesmo tempo, somando rituais em vez de necessariamente escolher entre eles. A razão maior dessa convivência é a expansão inescapável da cultura digital, que segue avançando sobre tradições e as transformando. O fato é que a audiência de uma Copa do Mundo hoje não cabe mais em um único canal ou formato, nem em uma única tela. E para o mercado de comunicação e consumo isso é, antes de tudo, uma oportunidade: cada experiência fala uma linguagem diferente com o torcedor, e as marcas que estão prontas para construir presença plural, conectando essas diferentes dinâmicas de consumo, são as que saem na frente na Copa e para além dela”.

Tudo isso, em clima de competição da Copa, tem gerado uma curiosa guerra de marketing entre as emissoras. Tudo para fisgar os ansiosos pelo gol.

Continua após a publicidade

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Publicidade
TAGS:
CazéTV
Copa do Mundo 2026
Gente
Globoplay
SBT
TV Globo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).