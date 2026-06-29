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Esporte

Mata-mata: Brasil e Japão jogam a vida na Copa de 2026

Seleções se enfrentam nesta segunda-feira, 29, em busca de uma vaga nas oitavas do Mundial

Por Ígor Resende 29 jun 2026, 12h00 | Atualizado em 29 jun 2026, 12h48
Jogadores de futebol brasileiros em uniformes amarelos e brancos celebram um gol, abraçando-se e sorrindo em campo azul
Seleção brasileira comemora gol contra a Escócia (Robin Alam/ISI Photos/ISI Photos/Getty Images)
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Mata-mata: Brasil e Japão jogam a vida na Copa de 2026 Priorize VEJA no Google

Brasil e Japão estreiam na inédita fase de 16 avos de final nesta segunda-feira, 29, às 14h. A partida vale uma vaga nas oitavas da Copa do Mundo de 2026.

Tentando evitar um novo 7 a 1, a seleção brasileira entra em campo sob o comando dos artilheiros Vinícius Jr. e Matheus Cunha – que juntos somam sete gols no Mundial de 2026.

Já o Japão quer mostrar ao mundo que tem um time competitivo e capaz de enfrentar qualquer equipe do planeta. O confronto foi previsto até em anime.

Escalação do Brasil

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Siga

Escalação do Japão

Zion Suzuki; Shogo Taniguchi, Ritsu Doan, Daizen Maeda, Keito Nakamura, Junya Ito, Daichi Kamada, Ayase Ueda, Hiroki Ito, Takehiro Tomiyasu e Kaishu Sano. Técnico: Hajime Moriyasu.

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Este será o segundo jogo entre as seleções na história das Copas do Mundo. Em 2006, há 20 anos, os reservas do Brasil venceram de virada, por 4 a 1.

Neymar deve jogar a partida, assim como fez contra a Escócia. O camisa 10 já preparou uma homenagem aos filhos para o jogo contra o Japão.

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Um dos principais desafios será a sensação térmica na cidade do jogo, que pode chegar a 40ºC, segundo previsão do The Weather Channel.

Fase de grupos

A seleção brasileira terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C, com sete pontos, depois de empatar com o Marrocos e vencer o Haiti e a Escócia. Ancelotti deve manter a base que venceu a Escócia. Raphinha continua fora por uma lesão muscular na coxa direita, enquanto Neymar deve começar no banco.

Do outro lado, o Japão foi o segundo colocado do Grupo F, com cinco pontos. Os japoneses estrearam com um empate contra a Holanda, golearam a Tunísia por 4 a 0 na rodada seguinte e empataram com a Suécia.

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Como assistir ao jogo entre Brasil e Japão hoje?

A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

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