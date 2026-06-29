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Esporte

Cidade onde o Brasil jogará o primeiro mata-mata da Copa do Mundo de 2026 terá sensação térmica de 40ºC

O jogo da seleção brasileira ocorrerá em Houston, no Texas, ao meio-dia do horário local, às 14h no horário de Brasília

Por Gabriel Bussolotti Silveira 29 jun 2026, 10h03 | Atualizado em 29 jun 2026, 10h51
Neymar no estádio de Nova York e Nova Jersey na estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026
Neymar no estádio de Nova York e Nova Jersey na estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 (Hannah Peters - FIFA/Getty Images)
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Cidade onde o Brasil jogará o primeiro mata-mata da Copa do Mundo de 2026 terá sensação térmica de 40ºC Priorize VEJA no Google

A sensação térmica nesta segunda-feira, 29, em Houston, no Texas, palco do primeiro mata-mata do Brasil na Copa do Mundo de 2026, será de 40ºC, segundo previsão do The Weather Channel. Parte desse calor se dá ao horário da partida: a seleção brasileira enfrentará o Japão ao meio-dia de Houston, com o sol a pino, equivalente às 14h no horário de Brasília.

As condições climáticas de Houston são extremas: a região costuma enfrentar calor intenso, chuvas e até mesmo furacões. De acordo com o The Weather Channel, a temperatura máxima prevista para a cidade norte-americana nesta segunda-feira é de 36ºC. A sensação térmica pode ser ainda maior: 40ºC. Em campo, apesar do estádio ser climatizado, o calor será grande. No entanto, as temperaturas altas não serão o único problema meteorológico do dia. Prevê-se ventos de 24 km/h com rajadas que podem chegar até 40 km/h.

Para além do clima

O Brasil chega para a fase 16 avos de final do maior torneio de seleções do mundo em uma ascendência. Após uma estreia decepcionante contra o Marrocos empatando por 1 a 1, a seleção engatou duas vitórias: foram dois 3 a 0 contra Haiti e Escócia. Com esses resultados, a equipe do técnico italiano Carlo Ancelotti se classificou na liderança do Grupo C e, por conta disso, enfrentará o Japão.

O time do país asiático, por outro lado, empatou com a Holanda na estreia, venceu a Tunísia por 4 a 0 e empatou novamente com a Suécia. O Japão encerrou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo F, com cinco pontos.

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O histórico de confrontos entre o Brasil e o Japão é favorável para nós. Em 14 partidas, a seleção tem 11 vitórias, 2 empates e uma derrota, resultado que aconteceu no último jogo entre as equipes. Na ocasião, o país asiático bateu a Amarelinha por 3 a 2 em amistoso disputado em Tóquio.

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