Neymar exibe detalhe em chuteira antes de jogo do Brasil na Copa
Atacante registrou momentos de treino
Neymar chamou atenção por um detalhe especial na chuteira antes da partida do Brasil contra o Japão, nesta segunda-feira, 29, pela Copa do Mundo. Nas redes sociais, o atacante mostrou o calçado personalizado com os nomes dos filhos: Davi Lucca, Mavie, Helena e Mel.
Além da homenagem à família, o camisa 10 também compartilhou registros do momento de preparação para a competição. Em uma das fotos de treino, Neymar escreveu “focus” (“focado”, em tradução livre). Na sequência, publicou uma imagem sorrindo e definiu o momento com um sentimento: “Feliz”.
Apesar de ainda não ter confirmado a escalação, o técnico Carlo Ancelotti indicou que o atacante pode ser utilizado no confronto contra o Japão, válido pela fase de 16 avos de final.
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