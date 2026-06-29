Neymar exibe detalhe em chuteira antes de jogo do Brasil na Copa

Neymar chamou atenção por um detalhe especial na chuteira antes da partida do Brasil contra o Japão, nesta segunda-feira, 29, pela Copa do Mundo. Nas redes sociais, o atacante mostrou o calçado personalizado com os nomes dos filhos: Davi Lucca, Mavie, Helena e Mel.

Além da homenagem à família, o camisa 10 também compartilhou registros do momento de preparação para a competição. Em uma das fotos de treino, Neymar escreveu “focus” (“focado”, em tradução livre). Na sequência, publicou uma imagem sorrindo e definiu o momento com um sentimento: “Feliz”.

Apesar de ainda não ter confirmado a escalação, o técnico Carlo Ancelotti indicou que o atacante pode ser utilizado no confronto contra o Japão, válido pela fase de 16 avos de final.

Continua após a publicidade

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Publicidade