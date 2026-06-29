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Esporte

Neymar exibe detalhe em chuteira antes de jogo do Brasil na Copa

Atacante registrou momentos de treino

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 09h33 | Atualizado em 29 jun 2026, 11h11
Duas fotos lado a lado do jogador Neymar, com barba e cabelo crespo loiro, vestindo camisa azul da seleção brasileira com o escudo da CBF. Na foto da esquerda, ele olha para frente com expressão séria. Na foto da direita, ele está inclinado para baixo, olhando para a direita com foco
Neymar durante treino antes da partida do Brasil contra Japão na Copa do Mundo (Instagram/Reprodução)
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Neymar chamou atenção por um detalhe especial na chuteira antes da partida do Brasil contra o Japão, nesta segunda-feira, 29, pela Copa do Mundo. Nas redes sociais, o atacante mostrou o calçado personalizado com os nomes dos filhos: Davi Lucca, Mavie, Helena e Mel.

Neymar sorrindo, vestindo uniforme azul da seleção brasileira, fazendo sinal de rock and roll com as mãos, em campo de futebol. À direita, detalhe da chuteira amarela com a marca Puma e os nomes Davi Lucca, Mavie, Helena, Mel escritos em branco
Homenagem de Neymar aos filhos com nomes na chuteira (Instagram/Reprodução)

Além da homenagem à família, o camisa 10 também compartilhou registros do momento de preparação para a competição. Em uma das fotos de treino, Neymar escreveu “focus” (“focado”, em tradução livre). Na sequência, publicou uma imagem sorrindo e definiu o momento com um sentimento: “Feliz”.

Apesar de ainda não ter confirmado a escalação, o técnico Carlo Ancelotti indicou que o atacante pode ser utilizado no confronto contra o Japão, válido pela fase de 16 avos de final.

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