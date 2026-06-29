De virada: reservas do Brasil goleiam o Japão na Copa do Mundo

O Brasil vai jogar contra o Japão nesta segunda-feira, 29, às 14h, pela segunda vez na história da Copa do Mundo. Em 2006, as seleções se enfrentaram pelo último jogo da primeira fase – 4 a 1.

Com duas vitórias nos primeiros jogos, o técnico Carlos Alberto Parreira decidiu poupar vários titulares: Cafu, Roberto Carlos, Emerson, Zé Roberto e Adriano. Para o lugar deles, foram escolhidos: Cicinho, Gilberto, Gilberto Silva, Juninho Pernambucano e Robinho.

O jogador Tamada abriu o placar para o Japão, aos 34 minutos do primeiro tempo. Aos 46, Ronaldo empatou. Juninho virou no começo do segundo tempo, aos 8 minutos. Aos 14, o lateral Gilberto ampliou e aos 37 o Fenômeno fechou a goleada.

Continua após a publicidade

A seleção brasileira foi escalada com: Dida, Cicinho, Lúcio, Juan, Gilberto, Gilberto Silva, Juninho Pernambucano, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Robinho e Ronaldo Fenômeno.

Publicidade