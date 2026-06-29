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Esporte

De virada: reservas do Brasil goleiam o Japão na Copa do Mundo

Há 20 anos, seleção brasileira venceu japoneses por 4 a 1 na fase de grupos

Por Ígor Resende 29 jun 2026, 10h13
Dois jogadores de futebol brasileiros, um com cabelo curto e outro com barba, celebram um gol. Ambos vestem camisas amarelas com detalhes verdes, e o jogador da frente, com a camisa 19, cerra o punho e grita de alegria, enquanto o outro o abraça por trás, também com a boca aberta em comemoração
Juninho Pernambucano fez um golaço de fora da área contra o Japão (Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images)
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O Brasil vai jogar contra o Japão nesta segunda-feira, 29, às 14h, pela segunda vez na história da Copa do Mundo. Em 2006, as seleções se enfrentaram pelo último jogo da primeira fase – 4 a 1.

Com duas vitórias nos primeiros jogos, o técnico Carlos Alberto Parreira decidiu poupar vários titulares: Cafu, Roberto Carlos, Emerson, Zé Roberto e Adriano. Para o lugar deles, foram escolhidos: Cicinho, Gilberto, Gilberto Silva, Juninho Pernambucano e Robinho.

O jogador Tamada abriu o placar para o Japão, aos 34 minutos do primeiro tempo. Aos 46, Ronaldo empatou. Juninho virou no começo do segundo tempo, aos 8 minutos. Aos 14, o lateral Gilberto ampliou e aos 37 o Fenômeno fechou a goleada.

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A seleção brasileira foi escalada com: Dida, Cicinho, Lúcio, Juan, Gilberto, Gilberto Silva, Juninho Pernambucano, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Robinho e Ronaldo Fenômeno.

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