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Cultura

Anime previu confronto entre Brasil e Japão na Copa do Mundo

Seleções se enfrentam em jogo que define quem avança para as oitavas de final

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 09h50 | Atualizado em 29 jun 2026, 10h12
Dois jogadores de futebol de anime, um com camisa azul e outro amarela, disputam a bola no centro de um campo verde, com times alinhados ao fundo e arquibancadas lotadas
Super Campeões, lançado no Japão, em 1981, como Captain Tsubasa: fenômeno cultural e esportivo (Captain Tsubasa: Rise of New Champions/Reprodução)
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Nesta segunda-feira, 29, Brasil e Japão entram em campo nos Estados Unidos para o mata-mata da Copa do Mundo. Na ficção, as duas seleções também viveram uma partida decisiva no anime Super Campeões, que viralizou desde que o confronto foi definido.

Exibido no início dos anos 2000, o episódio final que “previu” o encontro das duas seleções coloca o Brasil como principal oponente dos samurais azuis. “Nossa, o estádio até treme com a vibração do público. A gente tem a torcida do nosso lado. Não podemos perder de jeito nenhum”, atesta o líder dos japoneses. “Aqui estamos nós. Vamos nos divertir e que vença o melhor”, diz um jogador da canarinha.

No mangá que deu origem à trama, o Japão vence o Brasil de virada por 3 a 2. No desenho, no entanto, o capítulo termina assim que o apito inicial soa no estádio, sem revelar ao público quem ganhou a partida. Por conta disso, fãs do programa atestaram nas redes sociais que o confronto de hoje na Copa do Mundo enfim revelará o desfecho do jogo. E estamos na torcida para que o vencedor seja o Brasil.

Confira a cena de Super Campeões em que Brasil e Japão se enfrentam em campo:

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