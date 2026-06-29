Anime previu confronto entre Brasil e Japão na Copa do Mundo

Nesta segunda-feira, 29, Brasil e Japão entram em campo nos Estados Unidos para o mata-mata da Copa do Mundo. Na ficção, as duas seleções também viveram uma partida decisiva no anime Super Campeões, que viralizou desde que o confronto foi definido.

Exibido no início dos anos 2000, o episódio final que “previu” o encontro das duas seleções coloca o Brasil como principal oponente dos samurais azuis. “Nossa, o estádio até treme com a vibração do público. A gente tem a torcida do nosso lado. Não podemos perder de jeito nenhum”, atesta o líder dos japoneses. “Aqui estamos nós. Vamos nos divertir e que vença o melhor”, diz um jogador da canarinha.

No mangá que deu origem à trama, o Japão vence o Brasil de virada por 3 a 2. No desenho, no entanto, o capítulo termina assim que o apito inicial soa no estádio, sem revelar ao público quem ganhou a partida. Por conta disso, fãs do programa atestaram nas redes sociais que o confronto de hoje na Copa do Mundo enfim revelará o desfecho do jogo. E estamos na torcida para que o vencedor seja o Brasil.

Confira a cena de Super Campeões em que Brasil e Japão se enfrentam em campo:

Continua após a publicidade

BOM DIA!!! É dia de mata-mata de Copa do Mundo. Hoje é dia de descobrirmos o que rola de fato no final do Super Campeões… pic.twitter.com/TScGNtnPBX — BMAIS (@falabmais) June 29, 2026

Publicidade