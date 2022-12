Gato invasor, bife de ouro e Nike: a movimentada entrevista de Vini Jr

O atacante Vinicius Júnior foi protagonista de uma movimentada entrevista coletiva nesta quarta-feira, 7, restando dois dias para a seleção brasileira enfrentar a Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar – a partida acontece na próxima sexta, 9, às 12h (de Brasília), no estádio Cidade da Educação.

Escolhido pela CBF como o único jogador a conceder entrevista, logo após treinamento com portões fechados no estádio Grand Hamad, em Doha, o atacante foi questionado sobre temas sensíveis como o episódio do bife folheado a ouro, que rendeu críticas aos jogadores nas redes sociais, além de um possível rompimento com a Nike, um de seus patrocinadores. No fim, ainda foi surpreendido por um gato, que subiu na mesa onde falava durante uma das respostas.

“Acredito que, na folga, posso fazer o que bem entender. Quando estou de folga tento me distrair ao máximo, estar com meus amigos, família, fazer o que eu acho que é melhor para mim. Não acredito que devam falar o que temos que fazer ou não, mas sim cobrar o que fazemos em campo”, minimizou.

A explicação do camisa 20 foi uma resposta direta às críticas feitas a ele, outros companheiros e até ao ex-atacante Ronaldo Fenômeno pela comemoração após a vitória por 1 a 0 diante da Suíça, na fase de grupos, na famosa churrascaria Nurs-Et, do chef libanês Salt Bae, conhecido na internet por salgar a carne de um modo diferente. O prato naquela noite foi uma carne folheada a ouro.

VEJA 👀 O ex-jogador Ronaldo Fenômeno juntamente com Viny Júnior e Militão, mastigam carne folheada a Ouro de 24 quilates de R$ 9 mil numa ostentação que foi criticada pelos comentaristas esportivos do Brasil 🇧🇷 62 milhões de brasileiros não fazem as 3 refeições por dia 🤤😞😩 pic.twitter.com/9nEKuuE5PD — JornalGoyaz (@JornalGoyaz) December 5, 2022

“Se comeu a carne folheada a ouro, problema do cara. É uma p… experiência gastronômica também, e você está em um lugar que provavelmente não vai voltar”, desabafou Ronaldo, em entrevista ao podcast Podpah. “É uma inveja, uma covardia, é desproporcional”, concluiu na ocasião.

O caso ganhou ainda mais desdobramentos quando o lateral-direito Daniel Alves imitou o chef em um vídeo curto gravado na concentração da seleção brasileira.

Sobre a Nike, empresa americana que o patrocina desde os 13 anos e possui vínculo até 2028, ele optou por se esquivar ao ser perguntado sobre um rompimento: “Não posso falar. Temos um contrato, somos parceiros, não podemos falar sobre a nossa relação. Como não falo da relação com meu pai, não posso falar da nossa relação com vocês”, resumiu.

O atrito entre o jogador e a empresa foi noticiado pelo portal UOL, que disse que o jogador se sente desprestigiado pela marca por ter ficado de fora do filme publicitário para a Copa, enquanto Rodrygo, seu companheiro no Real Madrid e reserva, foi um dos participantes, assim como Richarlison.

Por fim, ainda viu um gato subir na mesa, para a surpresa dos presentes. O animal foi rapidamente retirado pelo assessor de imprensa da entidade.

O gato é cultuado no Oriente Médio desde os tempos do profeta Maomé. Em Doha, também é comum cruzar por camelos e até falcões, outros animais venerados pelos árabes.

Cataris ouvidos por VEJA deixam claro que sempre houve menos cachorros do que gatos no país e que a maioria dos parques e locais públicos não aceitam a entrada dos pets. Uma das razões para isso tem, como quase tudo no Oriente Médio, uma forte influência religiosa.

O jogador ainda falou sobre a influência de Tite e do técnico italiano Carlo Ancelotti para o melhor momento vivido na carreira, coroado com a titularidade no Mundial.

“Ele (Ancelotti) contribuiu bastante. Sempre me deu a confiança que preciso, os esporros que eu precisei nos momentos certos. Ele é como se fosse um pai para mim, sempre me dá o carinho preciso, a responsabilidade também, e faz de tudo, não só comigo, pelos jogadores que trabalhou. Eu sempre encontro com o Ronaldo, ele fala que o Ancelotti foi o melhor treinador dele”, contou.

“Junto com o Tite, eles são muito parecidos e se falam bastante, tenho aprendido muito na seleção também. Sempre que eu tenho algo para melhorar, eu foco 100% em melhorar o mais rápido possível”, completou.

A seleção realizará mais um treinamento antes da decisão diante dos croatas nesta quinta-feira, 8. Para a partida, a tendência é que o técnico Tite tenha o retorno do lateral-esquerdo Alex Sandro, em fase final de recuperação de lesão. O treinador concederá entrevista às 8h (de Brasília).

