Copa do Mundo: Seis jovens destaques que prometem aquecer o mercado

A Copa do Mundo do Catar está nas quartas de final com 56 dos 64 jogos já disputados. Entre as 32 seleções presentes, há destaque de diversos nomes, de todas as idades e continentes. No entanto, naturalmente, o mercado do futebol abre mais os olhos para os jovens, que podem entregar resultados no presente e futuro. VEJA elencou seis garotos que brilham no Mundial e prometem aquecer negociações com gigantes na próxima janela de transferências.

Jude Bellingham (Inglaterra e Borussia Dortmund)

Com apenas 19 anos, o meio-campista Jude Bellingham se tornou uma das grandes esperanças da Inglaterra no sonho por um título mundial após 56 anos. Destaca-se pelas passadas largadas, a boa estatura (1,88m) e a capacidade de atacar e defender. No Catar, marcou um gol, deu uma assistência e acertou 93% dos passes que tentou.

Bellingham está no Borussia Dortmund desde 2020, que já admitiu ser impossível segurar o atleta por mais uma temporada. Gigantes como Real Madrid e Liverpool e os bilionários Manchester City e PSG o desejam.

Cody Gakpo (Holanda e PSV)

Meia-atacante móvel, que pode atacar as pontas ou flutuar nas costas dos volantes adversários, Gakpo é o grande nome da Holanda na Copa do Mundo. Parte de um ataque bastante móvel, é o artilheiro de sua seleção, com três gols. O camisa 8 da Laranja Mecânica também tem uma média de 2,2 passes para finalização por partida.

Revelado na base do PSV, Gakpo não deve ter longo caminho no futebol holandês. O futuro do jogador já foi especulado em potências como Manchester United, Real Madrid e Bayern de Munique.

Enzo Fernandez (Argentina e Benfica)

Cria de Marcelo Gallardo no River Plate, o meio-campista de 21 anos chegou recentemente ao Benfica. Muito qualificado em passes, bolas longas e encontrar espaços nas defesas adversárias, Enzo também brilha neste Mundial, após começar como reserva e conquistar o espaço. Em 232 minutos dentro de campo, tem um gol e uma assistência, além da incontável dinâmica que dá ao ataque Argentino.

Real Madrid, Manchester City e Barcelona já foram apontados como futuro do atleta. Enzo, porém, tem multa rescisória com o Benfica, que gira na casa de 120 milhões de euros (660 milhões de reais).

Josko Gvardiol (Croácia e RB Leipzig)

Zagueiro canhoto e veloz, Gvardiol teve o primeiro destaque na seleção croata na Euro disputada em 2021, atuando como lateral-esquerdo. Desde então, não ficou de fora do “time ideal” e, nesta Copa do Mundo, estourou como principal nome do sistema defensivo, que levou apenas dois gols. Sofreu apenas um drible.

Aos 20 anos, pode defender o Chelsea em poucos meses. Há dias, o zagueiro falou que o seu empresário que cuida disso, mas exaltou o clube inglês.

Gonçalo Ramos (Portugal e Benfica)

Escolhido por Fernando Santos para colocar Cristiano Ronaldo no banco, nas oitavas de final contra a Suíça, Ramos não decepcionou. Aos 21 anos, entrou e fez um hat-trick, o que fez a torcida portuguesa esquecer o astro, maior artilheiro da história da seleção.

Jogador do Benfica desde as categorias de base, Gonçalo tem 14 gols em 21 jogos com a camisa do clube nesta temporada. Nove deles foram feitos em 11 partidas da Liga Portuguesa.

Tyler Adams (Estados Unidos e Leeds United)

Ainda que Adams fosse um dos mais novos do plantel estado-unidense, foi o escolhido para capitanear a equipe. Volante intenso, com precisão no desarme e na ocupação de espaços, terminou a participação somando 11 desarmes em 4 jogos. Além disso, ganhou a posse, em média, uma vez por jogo na intermediária ofensiva.

Tyler Adams, aos 23 anos, atua no Leeds United, da Inglaterra, e atrai olhares de equipes do país. O Manchester United foi noticiado como possível nova casa.