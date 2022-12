Irmãs de Cristiano Ronaldo desabafam e sugerem saída da seleção

Kátia Aveiro e Elma Aveiro, irmãs do atacante português Cristiano Ronaldo, desabafaram publicamente após a repercussão da decisão do técnico Fernando Santos de deixar o jogador no banco de reservas na goleada portuguesa por 6 a 1 sobre a Suíça na última terça-feira, 6, que assegurou ao país classificação às quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Pelas redes sociais, uma delas chegou a sugerir para que o jogador deixe a seleção e volte para casa.

“Queria tanto que ele viesse para casa, deixasse a seleção e se sentasse do nosso lado para o abraçarmos e dizer que tá tudo bem, lhe fazer lembrar o que ele conquistou e de que casa ele veio. Queria tanto que ele não fosse mais para lá. A gente já sofreu que chegue (eles nunca irão saber o quanto). Tu és grande e os pequenos não percebem o quão enorme tu és… Vem para a tua casa. Que é onde te compreendem onde te abraçam. Como sempre foi. Onde tens toda a gratidão. E não ingratidão. Obrigada Ronaldo”, escreveu Kátia Aveiro.

A irmã de CR7 ainda citou que no estádio Lusail foram insistentes os pedidos pela entrada do jogador ao longo da partida. O camisa 7, contudo, só atuou por 17 minutos. Ele entrou no lugar de Gonçalo Ramos, jovem centroavante do Benfica que jogou na vaga do astro e marcou três gols.

“No campo gritaram por Ronaldo. Não foi por Portugal estar ganhando. E não sou eu que digo isto. O mundo assistiu… Por que será??? Ainda bem que Portugal ganhou (já vi Portugal ganhar tantas vezes). E nem isto invalida a pequenez de grande parte do povo português”, afirmou.

Durante o período em campo, o camisa 7 bateu uma falta na barreira e teve um tento corretamente anulado por impedimento. Mas, dessa vez, pelo menos, Portugal não sentiu falta de um gol do maior artilheiro de sua história.

“Agora não podemos mandar se f… quem a gente quer. Vergonha fazer esta humilhação a um homem que deu tanto. Mas eu mais tarde vou ver muita coisa”, desabafou Elma sobre críticas da imprensa portuguesa ao jogador.

Curiosamente, nesta quarta-feira, 7, o técnico holandês Erik ten Hag falou pela primeira vez sobre o desligamento do jogador, em entrevista ao canal oficial do clube. “Ele saiu. É passado e, agora, estamos olhando para frente, para o futuro”, resumiu.

Segundo o jornal espanhol Marca, Cristiano Ronaldo já fechou com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, um contrato de dois anos e meio, até junho de 2025. Ele deve receber 200 milhões de euros, cerca de 1,1 bilhão de reais anuais.

A saída do português do United oficializada há algumas semanas e o ponto final da passagem foi uma polêmica entrevista concedida ao jornalista britânico Piers Morgan, da emissora Talk TV, na qual Cristiano fez duras críticas ao treinador Erik Ten Hag, a dirigentes e até mesmo às estruturas do clube.