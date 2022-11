Gana vence a Coreia e decide vaga contra o Uruguai na última rodada

Gana venceu a Coreia do Sul por 3 a 2 nesta segunda-feira, 28, no estádio Cidade da da Educação, em um emocionante confronto pelo Grupo H da Copa do Mundo da Catar. Os gols ganeses foram marcados por Mohammed Kudus, duas vezes, e Mohammed Salisu, enquanto Gue-sung Cho marcou para os sul-coreanos na partida.

Com o resultado, a seleção africana somou os primeiros três pontos na competição, enquanto a Coreia do Sul ficou com um. Até o jogo entre Portugal e Uruguai, o time africano é o vice-líder do grupo.

Na próxima rodada, os ganeses medem forças com os uruguaios, em jogo essencial para uma possível classificação para a próxima fase. Já os sul-coreanos enfrentam os portugueses, ainda sonhando com uma combinação de resultados que possibilite a vaga nas oitavas de final. Ambos os duelos acontecem na próxima sexta-feira, 2, às 12h (de Brasília).

Depois de perder a estreia para Portugal, Gana chegou à partida com pressão para pontuar. Escalada ofensivamente pelo treinador Otto Addo, a seleção não conseguiu dominar a partida e viu a Coreia dominar a posse de bola e finalizar mais.

No entanto, já na primeira tentativa africana, Mohammed Salisu aproveitou bola rebatida na área e abriu o placar, aos 24 do primeiro tempo. Dez minutos depois, no segundo chute ganês, Mohammed Kudus marcou com assistência de Jordan Ayew.

Apesar de ter a vitória encaminhada, os ganeses não conseguiram segurar o marcador por muito tempo. Aos 13 minutos do tempo final, Gue-sung Cho cabeceou após cruzamento de Kang-in Lee e, poucos segundos depois, Cho marcou de novo, em bola alta, para empatar.

Apesar da pressão asiática, quem tomou a frente foi Gana, novamente com Kudus, que finalizou com o pé esquerdo, assistido por Gideon Mensah.

Antes do apito final, houve intensa pressão da Coreia do Sul. Porém, sem pontaria apurada, os treinados por Paulo Bento agora amargam a lanterna do grupo H.