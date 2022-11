Sérvia e Camarões empatam em jogo de reações e 6 gols no grupo do Brasil

Sérvia e Camarões protagonizaram nesta segunda-feira, 28, uma partida marcada por reações e seis gols pelo grupo G da Copa do Mundo do Catar. No estádio Al Janoub, a seleção africana saiu na frente, viu os europeus reagirem ao virarem para 3 a 1, mas buscou um empate por 3 a 3 inesperado durante o segundo tempo.

Os gols da partida foram marcados por Pavilovic, Sergej Milinkovic-Savic e Mitrovic, pelos sérvios, enquanto Castelletto, Aboubakar e Choupo-Moting balançaram as redes para Camarões.

O resultado deixa as duas equipes sem vitórias no Catar, mas ainda vivas no Mundial – mesmo antes do resultado do jogo entre Brasil e Suíça, que duelam às 13h (de Brasília) no estádio 974.

Com o empate, ambos somam o primeiro ponto no torneio. Na última rodada, os camaroneses encaram a seleção brasileira, enquanto os sérvios enfrentam os suíços. As partidas acontecem nesta sexta-feira, 2, às 16h (de Brasília).

A Sérvia começou a partida mais incisiva, tomando a iniciativa. Com 16 minutos de jogo, a seleção já havia desperdiçado duas boas oportunidades – ambas com Mitrovic, uma delas acertando a trave do goleiro Epassy.

Devis Epassy, por sinal, foi escalado às pressas pelo técnico Rigobert Song após o goleiro André Onana ser expulso da delegação horas antes do duelo. De acordo com informações da imprensa internacional, o motivo foi um desentendimento com o treinador após orientações táticas.

Continua após a publicidade

Aos 18, o primeiro susto camaronês: um chute forte de Kunde, que exigiu boa defesa do goleiro Vanja Milinkovic-Savic. Dez minutos depois, veio o gol. Após cobrança de escanteio, Nkoulou resvalou de cabeça e a bola sobrou livre para Castelletto abrir o placar.

A Sérvia tentava se reencontrar. Ficava com a maior posse de bola, mas tinha dificuldades de criar boas oportunidades após o gol sofrido, enquanto o rival criava boas chances de ampliar.

Aos 45, aproveitando cobrança de falta de Tadic, Pavlovic empatou de cabeça. Dois minutos depois, Sergej Milinkovic-Savic desarmou Anguissa, tabelou e finalizou para virar a partida: 2 a 1. Mitrovic ainda quase fez o terceiro.

No segundo tempo, não demorou para os sérvios aproveitarem o bom momento para ampliar. Após envolvente troca de passes, Mitrovic recebeu livre de Zivkovic para marcar o terceiro.

Quando tudo parecia encaminhado para os sérvios, surgiu o inesperado: Aboubakar, artilheiro camaronês escolhido por Song para tentar mudar a partida.

Aos 18, o camisa 10 recebeu livre e encobriu com categoria o goleiro sérvio para marcar. O gol logo foi anulado pelo VAR, mas, após checagem, a arbitragem confirmou: 3 a 2.

Dois minutos depois, Aboubakar serviu Choupo-Moting que, livre, só empurrou para as redes sem dificuldades. O jogo ficou ainda mais intenso, com grandes oportunidades para os dois lados, mas não houve tempo para mais.