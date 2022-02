F1: GP de São Paulo terá corrida de velocidade outra vez em 2022

Testada no ano passado como recurso para dinamizar e criar mais competitividade no Campeonato Mundial de Fórmula 1, a sprint race ou corrida de velocidade, realizada no sábado anterior à prova oficial do domingo, voltará na temporada 2022. E terá novamente o Grande Prêmio de São Paulo entre as três etapas em que será realizada. O GP brasileiro acontece entre 11 e 13 de novembro, no Autódromo José Carlos Pace, no bairro de Interlagos, Zona Sul da capital paulista.

“Para nós, do GP de São Paulo de Fórmula 1, a confirmação da sprint pelo segundo ano consecutivo é um atestado de que conseguimos realizar um excelente trabalho no ano passado”, disse Alan Adler, CEO do GP São Paulo, em comunicado à imprensa. A FIA anunciou nesta segunda-feira, 14, a realização da corrida de velocidade também nos GPs da Emília-Romagna (22 a 24 de abril), na Itália, e da Áustria (8 a 10 de julho).

A pontuação, no entanto, mudou. Este ano, os oito primeiros colocados da sprint serão bonificados com pontos. Oito pontos para o primeiro, sete para o segundo, e assim por diante até o oitavo lugar, que receberá um ponto. No ano passado, quando foi oficializada pela primeira vez, apenas os três primeiros colocados somavam pontos. Das três provas de 2021, Silverstone, Monza e Interlagos, apenas a etapa brasileira permaneceu nesta temporada. Os dirigentes internacionais reconheceram que a prova de Interlagos, que terminou com a vitória de Valtteri Bottas, foi a melhor das realizadas até agora.

O regulamento é o mesmo do ano anterior. Na sexta-feira, o segundo treino será de classificação para a sprint. Para efeito de estatística, o pole position será considerado o mais rápido na sexta e não o vencedor da sprint. No sábado, os pilotos disputam a corrida curta cujo resultado final, além da pontuação, estabelecerá o grid de largada para o Grande Prêmio, no domingo.