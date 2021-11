F1: No domingo, Bottas e Verstappen largam na pole; Hamilton, em décimo

A sprint race que definiu o grid de largada do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, neste sábado à tarde, no autódromo de Interlagos, terminou com Valtteri Bottas (Marcedes) em primeiro lugar, Max Verstappen (RBR) em segundo e Carlos Sainz (Ferrari) em terceiro. Companheiro de escuderia de Bottas, Lewis Hamilton foi penalizado e saiu em vigésimo e último lugar.

Longe de se abater, Hamilton fez uma corrida excepcional, conquistou 15 posições e terminou em quinto lugar. Com a outra penalidade, por trocar o motor mais de três vezes na temporada, o piloto inglês perde mais cinco posições largará em décimo na prova oficial de domingo, às 14h.

Verstappen, que tinha a pole na sprint race, foi surpreendido por Bottas na largada. O finlandês logo tomou a dianteira e não abandonou mais a posição até o fim, apesar de várias investidas do holandês nas últimas voltas. Sainz, que chegou a ficar em segundo por um breve período logo no início, acabou caindo e segurando o terceiro lugar.

Os três pilotos somam pontos na classificação geral: Bottas ganha três, Verstappen fica com dois e Sainz soma um. A expectativa de clima para domingo é de tempo quente. Ao fim da corrida de classificação, Hamilton disse que a disputa “ainda não terminou”, numa clara provocação ao piloto holandês da RBR, que lidera o campeonato com 19 pontos de vantagem sobre o inglês.

Os outros dois circuitos que testaram a sprint race nesta temporada foram Silverstone, na Inglaterra, e Monza, na Itália. Como os traçados são mais extensos, as provas tiveram menos voltas, apenas 17. Em Silverstone, terminaram nas três primeira colocações Verstappen, Hamilton e Bottas. Já em Monza, Bottas, Verstappen e Daniel Ricciardo (McLaren) pontuaram. Para 2022, os organizadores pretendem aumentar o número de grandes prêmios com a corrida de velocidade.