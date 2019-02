Chefão da F1 visita Temer em Brasília

O chefão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, visitou o presidente Michel Temer em Brasília antes do GP Brasil, que será disputado neste domingo, no autódromo de Interlagos, em São Paulo. De acordo com a assessoria do GP, o encontro foi uma cortesia do Palácio do Planalto a Ecclestone.

Temer conversou por meia hora com o britânico de 86 anos em um momento conturbado do automobilismo brasileiro: há chances de a corrida de Interlagos ser descartada da Fórmula-1 e, no Mundial de 2017, o Brasil pode não ter representantes, já que Felipe Massa, da Williams, se aposentará e Felipe Nasr, da Sauber, ainda não tem contrato com nenhuma escuderia para o ano que vem.