Brasil mantém liderança do ranking da Fifa apesar de fracasso na Copa

Não servirá de alento para nenhum torcedor, mas nesta quinta-feira, 22, a seleção brasileira manteve a liderança na atualização do ranking da Fifa mesmo depois de cair nas quartas de final da Copa do Mundo. A campeã Argentina subiu uma posição e é a segunda colocada, enquanto o Marrocos, semifinalista e sensação do Mundial do Catar, foi quem mais subiu: da 22ª para a 11ª colocação.

O pódio foi alterado com a entrada da França, vice-campeã mundial, que chegou à terceira posição. A Bélgica, que era segunda, e caiu na primeira fase da Copa agora é a quarta colocada. A Inglaterra manteve o quinto lugar. Terceira colocada da Copa, a Croácia também escalou o ranking, subindo de 12º para 7º.

Na Copa do Mundo, o Brasil confirmou a chamada “maldição do ranking da Fifa”. Desde a criação da lista em 1993, nunca uma seleção que chegou ao mundial na liderança levantou a taça. Antes da Copa de 2018, a Alemanha, então no topo do ranking, deixou a competição ainda na fase de grupos. A Espanha era a líder em 2014, e também caiu na primeira fase.

O Brasil, agora por quatro vezes, também provou experiências semelhantes. Em 1998, terminou como vice. Em 2006, ficou em quinto, sendo eliminado pela França nas quartas de final. Em 2010, encerrou na oitava colocação, após sucumbir para a Holanda também nas quartas e agora foi eliminado pela Croácia na mesma fase .

Veja o top 10 do ranking da Fifa:

1. Brasil – 1.840,77 pontos

2. Argentina- 1.838,38

3. França – 1.823,39

4. Bélgica – 1.781,30

5. Inglaterra – 1.774,19

6. Holanda – 1.740,92

7. Croácia – 1.727,62

8. Itália – 1.723.56

9. Portugal – 1.702,54

10. Espanha – 1.692,71