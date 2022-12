Neymar, Daniel Alves, Federer e outros parabenizam Messi e Argentina

Diversas estrelas do esporte se manifestaram neste domingo, 18, sobre o título mundial da Argentina no Catar, com mensagens especialmente dedicadas a Lionel Messi. Dentre os brasileiros, Neymar, seu colega de Paris Saint-Germain, e Daniel Alves, um velho amigo dos tempos de Barcelona, enviaram parabéns ao craque argentino, bem como o inglês David Beckham e o tenista suíça Roger Federer, entre outros.

Neymar foi mais sucinto: “Felicidades, irmão”, escreveu na legenda da foto de Messi tocando a taça, com o troféu de melhor jogador do torneio em um dos braços.

Já Daniel Alves dedicou um longo texto em espanhol ao antigo companheiro. O experiente jogador, que também participou com a seleção brasileira no torneio, mesmo contestado pelo mau momento na carreira, deixou de lado a rivalidade: “Como brasileiro e como sul-americano, sei que isso é mais do que ganhar aquela Copa. Viva o futebol e viva aqueles que amam esse esporte”, afirmou.

O ex-tenista Roger Federer, oficialmente aposentado desde setembro deste ano, disse ser “um privilégio assistir” a Messi: “Especial e histórico”.

Outros que se manifestaram foram o volante chileno Arturo Vidal, do Flamengo, e o ex-meio-campista inglês David Beckham, que fez rápida menção a Messi o chamando de “rei Messi”. O ex-goleiro Marcos, do Palmeiras e da seleção brasileira, disse que a conquista é uma justiça do futebol com o jogador.