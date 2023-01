AO VIVO: Vila Belmiro recebe o velório de Pelé; acompanhe

O velório de Pelé acontece nesta segunda-feira, 2, a partir das 10h (de Brasília), na Vila Belmiro. O estádio do Santos, clube em que o Rei do Futebol brilhou em maior parte de sua carreira, já está com a estrutura pronta para a cerimônia.

Acompanhe o velório de Pelé:

12h45 – Zé Roberto e Sheik de volta à Vila

Ex-jogadores Zé Roberto, que vestiu a 10 do Santos, e Emerson Sheik, comparecem ao velório de Pelé na Vila Belmiro. pic.twitter.com/LQY7ifSZbx — Luiz Felipe Castro (@castro_luizf) January 2, 2023

12h35 – Neymar Pai chega e diz que filho não vem

Pai de Neymar chega à Vila Belmiro para o velório de Pelé e em breve contato com a imprensa diz que o filho não comparecerá ao evento. pic.twitter.com/ZYsP9UXQHI — Luiz Felipe Castro (@castro_luizf) January 2, 2023

12h20 – Lembranças do Rei

Loja do Santos na Vila Belmiro vende camisas em homenagem a Pelé. Camisa comemorativa do milésimo gol, com escudo dourado, custa R$ 219,90. pic.twitter.com/nqVPSeQ4aR — Luiz Felipe Castro (@castro_luizf) January 2, 2023

12h10 – Autoridades presentes

Clique de Alexandre Battibugli/PLACAR mostra o ex-jogador Clodoaldo, o governador Tarcísio de Freitas e o presidente da Fifa, Gianni Infantino, próximos ao caixão de Pelé na Vila Belmiro pic.twitter.com/F3Ugcxl6aS — Luiz Felipe Castro (@castro_luizf) January 2, 2023

12h – Caçulas comparecem ao velório

Os gêmeos Joshua e Celeste, os filhos mais novos de Pelé (26 anos) chegam para o velório do Rei na Vila Belmiro. pic.twitter.com/DvvveQQacC — Luiz Felipe Castro (@castro_luizf) January 2, 2023

11h49 – Netos contam que perdoaram o rei

(…) do quanto o admirava como jogador, como pessoa, fiquei com a mão entrelaçada com ele orando, conversando. Foi um momento muito triste, mas muito importante para mim e para o meu irmão" diz Gabriel. — Luiz Felipe Castro (@castro_luizf) January 2, 2023

11h30 – Longa espera

Fila para o velório de Pelé já dá voltas nos quarteirões ao redor da Vila Belmiro. pic.twitter.com/gtFNZIG4pg — Luiz Felipe Castro (@castro_luizf) January 2, 2023

11h26 – Torcedores de todo o Brasil vieram se despedir do Rei

Nilton Azevedo, torcedor gaúcho, veio se despedir de Pelé e relembra a primeira vez que viu o Rei do Futebol em Porto Alegre pic.twitter.com/hbqeC3NV3N — Luiz Felipe Castro (@castro_luizf) January 2, 2023

11h20 – Governador de São Paulo chega à Vila

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi outra autoridade que já chegou para o velório. Ele falou que ainda não definiu possíveis homenagens a Pelé: "Vamos pensar. Toda homenagem que fizermos ainda vai ser insuficiente perto de tudo que fez por nós". pic.twitter.com/jFSewAZRlf — Klaus Richmond (@KlausRichmond) January 2, 2023

10h41 – Viúva de Pelé chega à Vila

Márcia Aoki, viúva de Pelé, chegou há pouco na Vila Belmiro. Ela entrou direto, sem atender os jornalistas. pic.twitter.com/I7aMe0aBzh — Klaus Richmond (@KlausRichmond) January 2, 2023

10h38 – Prefeito da cidade natal de Pelé

Ao centro, o prefeito de Três Corações, José Roberto de Paiva Gomes (PSD). Seis horas de viagem para prestar uma última homenagem a Pelé: a bandeira de Três Corações sobre o caixão. Ele suspendeu a queima de fogos no município na virada do ano. pic.twitter.com/OCyjFBtqwa — Klaus Richmond (@KlausRichmond) January 2, 2023

10h24 – Chegada de torcedores na Vila

Fãs de variadas idades chegam à Vila Belmiro para se despedir de Pelé. Movimentação é tranquila, sob intenso calor. Apenas as autoridades e familiares podem chegar perto do caixão do Rei. pic.twitter.com/k6bSKSauJo — Luiz Felipe Castro (@castro_luizf) January 2, 2023

10h15 – Presidente da Conmebol sobre corações na camisa da seleção

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, voltou a falar sobre a proposta de alteração de três estrelas da camisa da seleção brasileira por Três Corações, homenagem à cidade mineira em que Pelé nasceu em 23 de outubro de 1940 — Klaus Richmond (@KlausRichmond) January 2, 2023

10h05 – Portões abertos

Portões da Vila Belmiro são abertos ao público que vem se despedir de Pelé. Primeiros torcedores a entrar dormiram na fila. pic.twitter.com/ooVIyF1xbg — Luiz Felipe Castro (@castro_luizf) January 2, 2023

10h – Familiares ao lado do corpo do Rei

Edinho se posiciona ao lado do caixão do pai, Pelé, na Vila Belmiro Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR pic.twitter.com/hT73bSDIbs — Luiz Felipe Castro (@castro_luizf) January 2, 2023

9h45 – Tudo pronto

Vila Belmiro pronta para receber o velório de Pelé, que começa às 10h desta segunda e vai até as 10h de terça. Corpo do rei do futebol chegou nesta madrugada ao estádio do Santos. Tenda principal, no meio do campo, é destinada a familiares e autoridades. pic.twitter.com/lng8XfOsww — Luiz Felipe Castro (@castro_luizf) January 2, 2023

9h30 – Gianni Infantino pede estádios com nome de Pelé

“O Pelé era uma lenda e foi um presente dos deuses para dar emoções para as pessoas. Muitas pessoas tiveram emoções e riram graças ao Pelé porque ele deu isso para as pessoas”, disse o presidente da Fifa ao chegar ao estádio. “Eu nunca vi o Pelé jogar, mas os meus pais falaram sobre. Quando você escuta, imagina os gols, os dribles, o que ele fez para o futebol foi incrível. Estamos aqui para um tributo ao Pelé, muitas federações pelo mundo homenagearam o Pelé em suas partidas.”

O mandatário da entidade que rege o futebol revelou um pedido que fará as confederações nacionais. “Vamos pedir para que todos os países do mundo tenham pelo menos um estádio com o nome do Pelé para que as crianças saibam a importância dele. É um grande do futebol que nos emocionou.”

9h15 – Presidentes na área

Também está junto na comitiva o presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez pic.twitter.com/ou5HpB8TLO — Klaus Richmond (@KlausRichmond) January 2, 2023

9h – Programação

O velório começa às 10h desta segunda-feira e ficará aberto, de maneira ininterrupta, até às 10h de terça-feira. A estrutura conta com espaço para acomodar familiares, ídolos do clube e convidados especiais. Há diversas homenagens ao Rei no estádio. Os fãs serão monitorados e seguirão em fila indiana, em percurso pronto e protegido por gradis, até a saída pelos portões 7 e 8. Não será permitido parar para tirar fotos, a exemplo de como foi o funeral da Rainha Elizabeth II, no Reino Unido. Toda a solenidade deve ocorrer com o caixão lacrado, com rígido protocolo de segurança.

Na terça-feira, 3, haverá um cortejo fúnebre pela cidade de Santos. A carreata com o corpo do ex-jogador passará pelo Canal 6 da cidade, onde vive hoje dona Celeste, que completou 100 anos recentemente, em novembro. E, seguida, Pelé será sepultado no cemitério vertical Memorial Necrópole Ecumênica.