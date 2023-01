AO VIVO: o fim do velório e sepultamento de Pelé

O velório de Pelé, que começou na segunda-feira, 2, está em seus últimos momentos. A cerimônia que acontece na Vila Belmiro deve se encerrar na manhã desta terça-feira, 3, antes do sepultamento do Rei do Futebol.

Acompanhe o fim do velório e o sepultamento de Pelé:

11h18 – Espera no cemitério

No cemitério Memorial, fãs e jornalistas aguardam a chegada do cortejo. Sepultamento está previsto para às 14h, mas pode ser antecipado. pic.twitter.com/lISN3NRoRn — Klaus Richmond (@KlausRichmond) January 3, 2023

11h07 – Obrigado, Rei

O início do cortejo fúnebre de Pelé por Santos. Fotos: Alexandre Battibugli/PLACAR pic.twitter.com/3bYQF4jnLY — Luiz Felipe Castro (@castro_luizf) January 3, 2023

10h52 – Em frente à casa da mãe

Fãs se reúnem em volta da casa de Celeste, mãe de Pelé. A irmã do Rei, Maria Lúcia, é outros familiares saudam os súditos. Em breve o cortejo passará por aqui, no Canal 6 de Santos. pic.twitter.com/0FbgZJn1mS — Luiz Felipe Castro (@castro_luizf) January 3, 2023

Maria Lúcia, a irmã de Pelé, agradece aos fãs que foram até sua casa para ver o cortejo e se despedir do Rei do Futebol pic.twitter.com/xODgbfI4kT — Luiz Felipe Castro (@castro_luizf) January 3, 2023

10h43 – Emoção dos fãs

Presentes também cantaram o hino e coros relacionados ao Santos Futebol Clube, onde jogou entre 1956 e 1974. pic.twitter.com/Q9HPQbySXM — Klaus Richmond (@KlausRichmond) January 3, 2023

10h41 – Momento simbólico

No Canal 6 de Santos: uma multidão reunida para o cortejo fúnebre de Pelé em frente à casa de Dona Celeste, mãe do Rei, que recentemente completou 100 anos pic.twitter.com/50wGYREjic — Luiz Felipe Castro (@castro_luizf) January 3, 2023



10h39 – Imagens do cortejo

Mais imagens do início do cortejo, essa do craque @AltmanFabio, redator-chefe de Veja e Placar. pic.twitter.com/IyApKbbxao — Klaus Richmond (@KlausRichmond) January 3, 2023



10h26 – Cortejo

Cortejo de Pelé iniciou às 10h26, saudado por centenas de fãs. Corpo do Rei de Futebol passará no caminhão só Corpo de Bombeiros por ruas de Santos até o Canal 6, onde mora Dona Celeste, sua mãe. O sepultamento será no cemitério Memorial Necrópole Ecumênica. — Klaus Richmond (@KlausRichmond) January 3, 2023

10h15 – Último adeus

Centenas de fãs se aglomeram nas proximidades do portão 4 do estádio para o início do cortejo. Muitos aplausos e coro a Pelé. pic.twitter.com/gbxmRPwP9a — Klaus Richmond (@KlausRichmond) January 3, 2023

10h11 – Multidão para se despedir

Cortejo iniciará em instantes. Segundo o Santos, mais de 230 mil pessoas compareceram no velório de Pelé. — Klaus Richmond (@KlausRichmond) January 3, 2023

9h57 – Mais imagens da visita presidencial

Mais imagens do presidente Lula no velório de Pelé. Fotos: Alexandre Battibugli/PLACAR pic.twitter.com/RbsiPTI2hU — Luiz Felipe Castro (@castro_luizf) January 3, 2023

9h56 – Lula e companhia deixam a Vila

Acompanhado de grande comitiva, Lula acaba de deixar a Vila Belmiro – sem nenhum contato com jornalistas. pic.twitter.com/SUymDhBTmW — Klaus Richmond (@KlausRichmond) January 3, 2023



9h41 – Apoiadores aguardam o Presidente

Lula deve sair a qualquer momento da Vila Belmiro. Presidente permaneceu por pouco mais de 20 minutos no velório. pic.twitter.com/oFYnSDiuv8 — Klaus Richmond (@KlausRichmond) January 3, 2023



9h39 – Presidente Lula deixa a Vila Belmiro

Lula deixa a Vila Belmiro ao lado de Janja, Márcio França e assessores. Presidente ficou cerca de 20 minutos no gramado durante o velório de Pelé. pic.twitter.com/howrWxWL4X — Luiz Felipe Castro (@castro_luizf) January 3, 2023

9h27 – Zagueiro do Santos

O zagueiro Maicon foi um dos jogadores do Santos presentes ao velório. Ele chegou acompanhando de Lucas Braga e Gabriel Pirani. O atacante Angelo e outros atletas do clube já haviam comparecido. pic.twitter.com/R0LnrNstXf — Klaus Richmond (@KlausRichmond) January 3, 2023



9h25 – Comitiva presidencial

Presidente Lula e a primeira-dama Janja no gramado da Vila Belmiro para o velório de Pelé; fotos de Alexandre Battibugli/PLACAR pic.twitter.com/B7mF0UfEwg — Luiz Felipe Castro (@castro_luizf) January 3, 2023

9h24 – Apoiadores de Lula no velório do Rei

Apoiadores de Luis Inácio Lula da Silva, minutos antes da chegada do presidente. pic.twitter.com/Y7mLH5tDVX — Klaus Richmond (@KlausRichmond) January 3, 2023



9h12 – Sem falar com a imprensa, o petista foi ovacionado

Sem falar com os jornalistas, o presidente Lula acaba de chegar a Vila Belmiro. Os presentes manifestaram apoio com gritos de Lula e depois cantaram o hino do Santos FC. pic.twitter.com/HgaOhQJMwV — Klaus Richmond (@KlausRichmond) January 3, 2023



9h10 – Presidente Lula chega na Vila

Chegada da comitiva do presidente Lula à Vila Belmiro para o velório de Pelé. Em breve, @KlausRichmond deve ter melhores imagens da outra entrada. pic.twitter.com/EKghI2Gi2x — Luiz Felipe Castro (@castro_luizf) January 3, 2023

9h03 – Lula chega em instantes

Muita expectativa na Vila Belmiro pela chegada do presidente Lula para o velório de Pelé. pic.twitter.com/Cs1aoWDluH — Luiz Felipe Castro (@castro_luizf) January 3, 2023



8h58 – Movimentação para a chegada de Presidente

Movimentação de 15 minutos atrás na fila dos últimos fãs que conseguirão se despedir de Pelé. Há pouco, helicópteros presidenciais sobrevoaram o estádio com aplausos dos presentes. pic.twitter.com/xc9WCILE7L — Klaus Richmond (@KlausRichmond) January 3, 2023



8h26 – Programação

O recém-empossado presidente Luiz Inácio Lula da Silva é aguardado para o início da manhã de terça-feira na Vila Belmiro. Às 10h, o corpo de Pelé sai em carreata que passará pelo Canal 6, onde vive Dona Celeste, a mãe de Pelé, que recentemente completou 100 anos de idade. O sepultamento, por volta das 12h, será fechado a pessoas próximas, no cemitério vertical Memorial Necrópole Ecumênica.

8h08 – Mais de 150 mil pessoas

O Santos FC divulgou às 5h que mais de 150 mil pessoas já haviam passado pelo no gramado da Vila Belmiro para o velório. pic.twitter.com/SIevCcsvoP — Klaus Richmond (@KlausRichmond) January 3, 2023

8h05 – Imprensa realocada

Os jornalistas ainda seguirão com acesso ao setor destinado as cadeiras cativas, destinado à imprensa desde o início da cerimônia. A entrada é pelo portão 20. — Klaus Richmond (@KlausRichmond) January 3, 2023

8h03 – Presidente sem entrevistas

Essa é a distância em que os jornalistas estão do local onde entrará o político. O Santos FC também explicou que a fila para fãs que desejam prestar uma última homenagem a Pelé foi encerrada às 8h. pic.twitter.com/ZQKB0xa5PR — Klaus Richmond (@KlausRichmond) January 3, 2023

7h57 – Lula chega em instantes

A chegada do presidente Luis Inácio Lula da Silva para o velório de Pelé ocorre em instantes. Jornalistas já foram retirados do espaço reservado pelo Santos FC, o político não concederá entrevistas. Segundo o clube, a segurança presidencial fez a solicitação às 3h desta terça (3) — Klaus Richmond (@KlausRichmond) January 3, 2023