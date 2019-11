William Bonner se emociona no ‘Jornal Nacional’ com morte de Gugu

O jornalista William Bonner representou o país na noite desta sexta-feira, 22, ao se emocionar, ao vivo, no Jornal Nacional, com a morte do apresentador Gugu Liberato. Bonner foi o encarregado de noticiar o ocorrido, deixando claro que havia uma esperança na melhora de saúde de Gugu.

Uma longa matéria especial foi ao ar no tradicional jornalístico da Rede Globo em homenagem ao apresentador. A produção da emissora mostrou imagens desde o início da carreira do paulistano, quando trabalhou com Silvio Santos na própria Globo, até sua bem-sucedida passagem pelo SBT, e chegada à Record.

Ao fim das imagens, o jornal retornou ao estúdio, onde Bonner estava sentado ao lado de Renata Vasconcellos, juntamente com Aline Aguiar e Giovanni Spinucci, os jornalistas convidados que vão assumir a bancada do JN neste sábado. Ao se despedir, Renata diz que mais informações sobre Gugu serão dadas pelo Jornal da Globo. “Sua carreira vitoriosa como apresentador, e o depoimento, de amigos e colegas”, avisa a jornalista sobre o conteúdo que será abordado no outro programa. ‘O Jornal Nacional termina aqui”, disse ela, sem o tradicional boa noite. “Até amanhã”, disseram os dois convidados. Bonner, visivelmente emocionado, se manteve calado, sem se despedir da audiência.

Confira vídeos dos dois momentos:

Bonner totalmente emocionado, ele tinha fé na recuperação do Gugu, assim como nós. É foda, galera boa tá tudo morrendo 💔 #bonner #JornalNacional #GuguLiberato pic.twitter.com/78e5oZdAPA — Lopes (@ZESKI2K) November 23, 2019