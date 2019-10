Após uma entrada ao vivo na noite deste sábado 5 no Rock in Rio, a apresentadora gaúcha Titi Müller, do canal por assinatura Multishow, acabou viralizando na internet. Enquanto aguardava a entrada da cantora Anitta, Titi direcionou o microfone para a plateia, a fim de captar os gritos de protesto do público que cantava “Ei, Bolsonaro, vai tomar no c*”.

Fingindo que mostrava a ansiedade do público para assistir à cantora Anitta, a apresentadora repetiu só com os lábios o grito de protesto. Até às 22 horas, Titi já havia sido mencionada 28 000 vezes no Twitter.

"A galera tá pedindo Anitta"! Microfone é direcionado ao público e… "Hei Bolsonaro, vai tomar no cooolll"! Microfone recolhido. Sorriso amarelo.

O recado foi dado, e não era para a Anitta. Talquei? pic.twitter.com/JcapT1eVQ6 — Abdala Farah Netto (@abdalafarah) October 5, 2019

O protesto tem se repetido show após show, sobretudo no palco Sunset. Foi o que aconteceu durante a apresentação do funkeiro Buchecha, mais cedo. Apoiador do presidente, ele chegou a parar de cantar para esperar o grito cessar tamanha a altura com que o público o entoava.