Ao lado da esposa, Tatiane Infante, o deputado federal Pedro Paulo (DEM-RJ) veio curtir o sexto dia de Rock in Rio. Questionado se irá concorrer à prefeitura do Rio de Janeiro em 2020, o parlamentar adiantou: “Ano que vem só venho para apoiar a candidatura do Eduardo Paes”.

Na última eleição para governador Rio, em 2018, Paes perdeu a corrida eleitoral para o estreante na política Wilson Witzel (PSC), que se elegeu no segundo turno com quase 60% dos votos dos fluminenses.

Em 2016, em meio a polêmica de agressão a ex mulher, Pedro Paulo, aposta de Paes para sucedê-lo não Prefeitura do Rio, não chegou nem mesmo ao segundo turno, alcançando apenas 12% dos votos válidos.