Durante o baile funk do palco Sunset deste sábado 5, primeira atração do sexto dia do Rock in Rio, o público interrompeu a música “Vai dar PT”, de MC Rahell, para xingar o presidente Jair Bolsonaro. Em determinados pontos do gramado da Cidade do Rock, o grito “Ei, Bolsonaro, vai tomar no c*” chegou a abafar a música.

A ironia é que o cantor Buchecha, apoiador do presidente, estava no palco neste momento. O funkeiro teve que esperar os protestos cessarem para poder continuar a cantar. Buchecha faz ampla divulgação nas redes de suas posições políticas e comenta com constância nos perfis do presidente e sua família.

Anitta subirá ao Palco Mundo às 18h, com homenagem à Furacão 2000.