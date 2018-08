Última temporada de ‘House of Cards’ ganha data de estreia

A Netflix marcou para 2 de novembro a estreia da sexta e última temporada da série House of Cards. O anúncio veio acompanhado de um teaser da nova fase da trama, que terá Claire Underwood (Robin Wright) como protagonista.

Antes primeira-dama dos Estados Unidos, a personagem assumiu a presidência do país no último episódio da quinta temporada, e deverá seguir no cargo ao longo dos próximos capítulos.

A nova temporada do programa marca o fim do reinado de Kevin Spacey, demitido da série após ser acusado de assédio sexual. O passado de seu personagem, Frank Underwood, na trama foi deletado até mesmo das redes sociais do seriado, e ainda não se sabe qual fim ele terá levado na atração.