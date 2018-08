Turnê de Demi Lovato no Brasil é cancelada

A turnê que Demi Lovato faria na América do Sul (incluindo o Brasil) em novembro foi cancelada nesta quarta-feira. A organização dos shows afirma que a americana decidiu cancelar as apresentações para “focar em sua recuperação”. A cantora, que teve uma overdose no último dia 24, ficou quase duas semanas hospitalizada e está em uma clínica de reabilitação desde sábado.

Demi passaria com a turnê Tell Me You Love Me por Chile, Argentina e Brasil – por aqui, ela se apresentaria nos dias 19, em São Paulo, 21, no Rio de Janeiro, 24, no Recife, e 27, em Fortaleza.

O reembolso do valor dos ingressos será devolvido a partir do dia 15 de agosto. Quem fez a compra pelo site Eventim ou pela bilheteria e pontos de venda autorizados usando cartão de crédito ou débito terá o cancelamento realizado automaticamente e o estorno programado. Quem fez a compra na bilheteria ou em pontos de venda autorizados com dinheiro precisa enviar, até 15 de setembro, uma foto dos ingressos e um formulário de solicitação de estorno preenchido para o e-mail cancelamento@eventim.com.br, com o assunto Cancelamento Demi Lovato.

A cantora foi encontrada inconsciente em sua casa em 24 de julho após sofrer uma overdose. Ela precisou ser reanimada com Narcan, um antídoto usado em casos de overdose por opioides. Ex-estrela da Disney, Demi se tornou uma porta-voz na luta contra os vícios e transtornos mentais em 2011, quando foi internada em uma clínica de reabilitação. Ela ficou sóbria por seis anos. A cantora afirmou em diversas ocasiões que tinha problemas com consumo de álcool, cocaína e analgésicos.