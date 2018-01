‘Três Anúncios Para um Crime’ vence prêmio do sindicato de atores

O filme Três Anúncios Para um Crime foi o grande vencedor dos prêmios SAG, evento promovido pelo sindicato de atores americanos no último domingo, em Los Angeles. A cerimônia é conhecida por ser um grande indicativo para o resultado do Oscar, que acontece no dia 4 de março.

Três Anúncios para um Crime levou três estatuetas: a de melhor elenco de filme, melhor ator coadjuvante e melhor atriz, por Sam Rockwell e Frances McDormand, que também foram os vencedores do Globo de Ouro 2018. Aos 59 anos, Gary Oldman ganhou o seu primeiro prêmio SAG pela sua atuação como Winston Churchill em O Destino de Uma Nação.

A 24° edição do SAG foi marcada pelos protestos contra o assédio e o abuso sexual em Hollywood. Toda a cerimônia foi apresentada apenas por mulheres, incluindo Kristen Bell, Gina Rodriguez, Lupita Nyong’o e Laura Linney. Os discursos dos vencedores reforçaram o apoio ao movimento #MeToo, que incentiva a denúncia de vítimas de assédio, e ao fundo Time’s Up, que fornece suporte a essas vítimas.

Na televisão, o casal de Big Little Lies, formado por Nicole Kidmann e Alexander Skarsgard, repetiu o feito do Globo de Ouro, ganhando as estatuetas nas categorias de melhores atores em série limitada. “É uma vitória ainda ser premiada na minha idade e, mais ainda, estar trabalhando em um momento como este”, afirmou Kidman, que possui 50 anos.

Outros dois destaques da noite foram os elencos das séries This is Us e Veep, que ganharam duas categorias cada. A atriz Julia Louis-Dreyfus, que anunciou a luta contra um câncer de mama em setembro do último ano, ainda recebeu a estatueta de melhor atriz em série de comédia.

Confira a lista completa dos vencedores do SAG 2018:

Cinema

Melhor Elenco de Filme

Três Anúncios Para um Crime

Melhor Ator

Gary Oldman – O Destino de Uma Nação

Melhor Atriz

Frances McDormand – Três Anúncios Para um Crime

Melhor Ator Coadjuvante

Sam Rockwell – Três Anúncios Para um Crime

Melhor Atriz Coadjuvante

Allison B. Janney – Eu, Tonya

Melhor Elenco de Dublês em Filme

Mulher-Maravilha

Televisão

Melhor Elenco de Série

This is Us

Melhor Ator em Série de Drama

Sterling K. Brown – This is Us

Melhor Atriz em Série de Drama

Claire Foy – The Crown

Melhor Elenco de Série de Comédia

Veep

Melhor Ator em Série de Comédia

William H. Macy – Shameless

Melhor Atriz em Série de Comédia

Julia Louis-Dreyfus – Veep

Melhor Ator em Série Limitada ou Filme para a TV

Alexander Skarsgard – Big Little Lies

Melhor Atriz em Série Limitada ou Filme para a TV

Nicole Kidman – Big Little Lies

Melhor Elenco de Dublês em Série de Comédia ou Drama

Game of Thrones