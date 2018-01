Globo de Ouro 2018: confira a lista de vencedores

A 75ª edição do Globo de Ouro viu seus prêmios bem distribuídos, sem eleger um grande vencedor da noite. Em cinema, até o final, não era possível apontar quem levaria a categoria principal de drama. Considerado favorito, A Forma da Água perdeu para Três Anúncios de um Crime, que conquistou quatro troféus — o longa está previsto para chegar ao Brasil em 8 de fevereiro. Outra produção que se destacou foi Lady Bird, marcado para estrear por aqui em 15 de fevereiro, que conquistou a categoria de melhor filme cômico e atriz em filme de comédia para Saorsie Ronan.

Nas categoria de televisão, as escolhas seguiram as do último Emmy, em setembro, com destaque para The Handmaid’s Tale e Big Little Lies. A diferença é que, desta vez, a vantagem foi da segunda. Confira abaixo todos os vencedores.

Cinema

Melhor filme dramático: Três Anúncios para um Crime

Melhor filme cômico ou musical: Lady Bird: É Hora de Voar

Melhor diretor: Guillermo Del Toro – A Forma da Água

Melhor ator – drama: Gary Oldman – O Destino de uma Nação



Melhor ator – comédia ou musical: James Franco – O Artista do Desastre



Melhor atriz – drama: Frances McDormand – Três Anúncios para um Crime

Melhor atriz – comédia ou musical: Saorsie Ronan – Lady Bird: É Hora de Voar

Melhor ator coadjuvante: Sam Rockwell – Três Anúncios para um Crime

Melhor atriz coadjuvante: Alisson Jenney – Eu, Tonya

Melhor roteiro: Três Anúncios para um Crime

Melhor trilha sonora: A Forma da Água

Melhor canção original: This is Me – O Rei do Show

Melhor animação: Viva: A Vida É uma Festa

Melhor filme estrangeiro: Em Pedaços (Alemanha/França)

Televisão

Melhor série dramática: The Handmaid’s Tale

Melhor série cômica: The Marvelous Mrs. Maisel

Melhor minissérie ou filme para TV: Big Little Lies

Ator em série dramática: Sterling K. Brown – This is Us



Ator em série cômica: Aziz Ansari – Master of None

Atriz em série dramática: Elisabeth Moss – The Handmaid’s Tale

Atriz em série cômica ou musical: Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Ator em minissérie ou filme para TV: Ewan McGregor – Fargo

Atriz em minissérie ou filme para TV: Nicole Kidman – Big Little Lies

Ator coadjuvante em TV: Alexander Skarsgard – Big Little Lies

Atriz coadjuvante em TV: Laura Dern – Big Little Lies