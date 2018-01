Globo de Ouro: na TV, elenco de ‘Big Little Lies’ se destaca

As premiações do Globo de Ouro nas categoria de televisão seguiram as do último Emmy, em setembro, com destaque para The Handmaid’s Tale e Big Little Lies. A diferença é que, desta vez, a vantagem foi da segunda. Ambas seguem o tema de empoderamento feminino, presente também nos discursos da noite.

A maior surpresa foi The Marvelous Mrs. Maisel, que, além de levar o prêmio de melhor série cômica, deu à jovem Rachel Brosnahan o troféu de melhor atriz de comédia ou musical. “Ainda há muitas histórias de mulheres brilhantes por aí e essa é apenas uma, então vamos continuar trabalhando para dar visibilidade a elas”, disse a premiada.

The Handmaid’s Tale terminou com dois prêmios, inclusive o de melhor série dramática. A protagonista Elizabeth Moss venceu na categoria melhor atriz em drama. “Não vivemos mais nos espaços em branco no canto das páginas, não vivemos nos buracos entre as histórias. Somos as histórias impressas e estamos escrevendo nossas próprias histórias“, soltou nos agradecimentos.

Já o elenco de Big Little Lies garantiu três dos quatros troféus. A quarta premiação foi de melhor minissérie ou filme para TV. Reese Winterspoon e Shaillene Woodley, também indicadas, só perderam para suas colegas de série. Nicole Kidman, foi eleita melhor atriz em minissérie ou filme para TV. Entre os coadjuvantes, Alexander Skarsgard, que vive o marido dela, e Laura Dern também venceram. Esta também aproveitou para defender as pessoas que denunciaram abusos na indústria ade Hollywood. “Nós fomos educadas a não contar. É a cultura do silêncio. Agora precisamos proteger essas pessoas e ensinar aos nossos filhos que o novo caminho é ser livre para falar sem medo de represálias”.

Sterling K. Brown, de This is Us, repetiu a vitória no Emmy, como melhor ator em série dramática. Em comédia ou musical, o prêmio foi para Aziz Ansari, de Master of None. Pela segunda temporada de Fargo, Ewan McGregor faturou como melhor ator em minissérie ou filme para TV.