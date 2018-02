Trans chilena Daniela Vega será uma das apresentadoras do Oscar

A atriz chilena Daniela Vega, protagonista de Uma Mulher Fantástica, será uma das apresentadoras do Oscar, a premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas que acontecerá dia 4 de março, informou a instituição em comunicado divulgado nesta sexta-feira.

Vega cativou público e crítica com a interpretação de uma mulher trans que sofre a perda do parceiro, no mais recente filme do cineasta chileno Sebastián Lelio.

Uma Mulher Fantástica competirá na categoria de melhor filme em língua não inglesa com O Insulto (Líbano), Sem Amor (Rússia), Corpo e Alma (Hungria) e The Square – A Arte da Discórdia (Suécia).

Hoje, a Academia de Hollywood anunciou a primeira lista de artistas que entregarão estatuetas na festa do Oscar. Além de Vega estão Mahershala Ali, Chadwick Boseman, Viola Davis, Laura Dern, Jennifer Garner, Greta Gerwig, Tiffany Haddish, Tom Holland, Kumail Nanjiani, Margot Robbie e Emma Stone.

A 90ª edição do prêmio mais importante do cinema vai acontecer no Teatro Dolby, em Los Angeles, e contará com o humorista Jimmy Kimmel como mestre de cerimônias. A Forma da Água, do diretor mexicano Guillermo del Toro, parte como favorito, com 13 indicações.