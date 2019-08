‘Toy Story 4’ é o 5º filme da Disney a atingir 1 bilhão de dólares em 2019

Com investimentos pesados em remakes, continuações e novas produções, o ano de 2019 parece estar rendendo bons frutos ao império de Walt Disney. Nesta quinta-feira, 15, outra produção do estúdio atingiu a marca de 1 bilhão de dólares em bilheteria: Toy Story 4. Com a conquista, a Disney entrou para a história como o único estúdio a ter cinco filmes com bilheterias bilionárias em um mesmo ano – completam a lista, em ordem decrescente, Vingadores: Ultimato (2,79 bilhões de dólares), O Rei Leão (1,34 bilhão de dólares), Capitã Marvel (1,12 bilhão de dólares) e Aladdin (1,03 bilhão de dólares).

O longa protagonizado pelo boneco Woody se tornou também o quarto filme da Pixar a conseguir o feito, ao lado de Os Incríveis 2 (1,2 bilhão de dólares), Toy Story 3 (1,06 bilhão de dólares) e Procurando Dory (1,02 bilhão de dólares). Já entre as maiores bilheterias do ano, somente um filme não é da Disney – Homem Aranha: Longe de Casa, da Sony (1,09 bilhão de dólares), que fica com a quarta posição.

Vale ainda lembrar que Vingadores: Ultimato desbancou Avatar (2009) e se tornou a maior bilheteria de todos os tempos. O esforço da companhia foi, no mínimo, curioso – isso porque, desde março, a Fox Film e toda sua propriedade intelectual (incluindo o filme rival de James Cameron) pertencem à Disney. Logo, o estúdio bateu a si mesmo com a conquista.

Os recordes da companhia ainda podem aumentar, já que grandes estreias como Malévola – Dona do Mal (17 de outubro no Brasil), Frozen 2 (22 de novembro nos Estados Unidos; janeiro de 2020 no Brasil) e Star Wars: A Ascensão de Skywalker (19 de dezembro no Brasil) estão programadas para este ano.