Disney fará nova versão de ‘Esqueceram de Mim’

O filme Esqueceram de Mim (1990) vai ganhar uma nova versão pelas mãos da Disney. O anúncio foi feito por Bob Iger, CEO da companhia, nesta quarta-feira, 7. De acordo com Iger, o remake será “reimaginado para uma nova geração” e estará disponível somente no Disney+, serviço de streaming que será lançado em novembro nos Estados Unidos.

Originalmente produzida pela Fox, a comédia entrou para o catálogo da Disney após a fusão entre as duas empresas em março. Além do clássico estrelado por Macaulay Culkin, a empresa do Mickey Mouse também vai apostar em outros três reboots: Doze É Demais (2003), Uma Noite no Museu (2006) e Diário de um Banana (2010).

Mais detalhes, como elenco e datas de estreia, devem ser anunciados a partir do dia 23 de agosto no D23, evento bienal no qual a Disney divulga seus projetos futuros.

O anúncio do longa chega em um momento marcado pela avalanche de remakes no estúdio: só neste ano, a Disney relançou Dumbo, Aladdin e O Rei Leão, além do futuro Malévola: Dona do Mal, cuja estreia ocorre em 17 de outubro no Brasil. Confira a lista de títulos que em breve serão reciclados pela empresa.

A novidade, no entanto, não agradou aos fãs da versão original, que acusaram o estúdio, com certa razão, de falta de criatividade.

a disney vai fazer reboot de esqueceram de mim, doze é demais, diário de um banana e de um noite no museukkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk nao achei que podiam forçar mais em nao produzir conteudo original pic.twitter.com/Mi81jxmmZy — luluzinho ou little lu (@lucasabezerra) August 7, 2019

eh serio MESMO que a disney ta fazendo remake de esqueceram de mim e doze eh demais???

ja pensaram em seila

desenvolver roteiros originais??? — andreͪ (@arctmankeys) August 7, 2019