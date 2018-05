‘This Is America’, de Donald Glover, passa as 100 milhões de visualizações

This Is America, o sardônico videoclipe em que o ator e músico Donald Glover, aqui sob a persona de Childish Gambino, metralha de críticas os Estados Unidos, foi o quinto mais rápido a atingir, na história, a marca de 100 milhões de visualizações. O número foi alcançado neste domingo. Apenas quatro vídeos ultrapassaram a marca em menos tempo: Gentleman, do cantor sul-coreano Psy (3 dias), Look What You Made Me Do, de Taylor Swift (3 dias), Hello, de Adele (4 dias) e Wrecking Ball, de Miley Cyrus (6 dias).

Em pouco mais de quatro minutos e uma letra difícil, repleta de referências, Donald Glover / Childish Gambino fala sobre consumismo, racismo, armas e violência superou. O videoclipe, com inspiração no filme brasileiro Cidade de Deus, foi rodado em um hangar gigante, sob a direção do japonês Hiro Murai. Ele alterna cenas de festa e estudantes que dançam com atos de violência praticados pelo próprio Gambino.

Aos 34 anos, Glover exibe, dançando sem camisa, seus talentos de ator, cenógrafo, produtor, humorista, rapper, DJ, cantor e músico.

Enquanto militantes vêem em This Is America uma denúncia magistral da violência praticada com armas de fogo, outros veem no clipe uma crítica ao sistema penal americano e ao abuso policial, uma sátira ao hiperconsumismo da sociedade americana e a até a mercantilização da causa negra.

O certo é que o videoclipe gerou uma onda de debates apaixonados nas redes sociais, e seu final, com um Gambino perseguido por uma multidão, abre um leque de interpretações.