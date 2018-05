‘This Is America’, de Donald Glover, se inspirou em ‘Cidade de Deus’

O clipe de This Is America, do rapper, cantor e ator americano Donald Glover, foi parcialmente inspirado pelo filme brasileiro Cidade de Deus (2002), de Fernando Meirelles. Hiro Murai, que dirigiu o vídeo, afirmou ao site da revista Variety que a concepção visual do clipe foi inspirada na ideia de “um vídeo de dança que se passa nos últimos vinte minutos do filme Mãe! ou no mundo de Cidade de Deus”.

O clipe, lançado no sábado, ou seja, menos de uma semana atrás, acumula quase 80 milhões de visualizações até agora e vem colecionando elogios do público e da crítica especializada ao tratar de questões como raça e violência com armas de fogo em um vídeo cheio de referências à história da população negra americana.

O vídeo mostra Glover, que em sua carreira musical usa o nome de Childish Gambino, dançando por um galpão. Enquanto dança, porém, mata a tiros várias pessoas negras, inclusive um coral de igreja. “Donald ficou responsável pelo conceito inicial do clipe porque ele sabia do que a música tratava, e eu só comecei a trabalhar quando ele estava mixando as partes finais da canção. Mas no processo criativo do vídeo, foi como se estivéssemos brincando de batata quente com as ideias — mesmo enquanto estávamos filmando”, disse Murai.

Glover anunciou no começo do ano que seu próximo álbum, o quarto, será o último de sua persona musical, Childish Gambino. O músico foi indicado a cinco categorias no último Grammy, vencendo uma delas, a de melhor performance tradicional de R&B, com a música Redbone. Conhecido também por sua carreira como ator, ele estrela Atlanta, série do canal FX vencedora de dois troféus no Globo de Ouro e dois no Emmy.