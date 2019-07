‘Tarsila Popular’ bate recorde de visitação e leva mais de 400 mil ao Masp

A mostra Tarsila Popular, que levou obras famosas da pintora brasileira Tarsila do Amaral ao Masp, bateu recorde de visitação. É a exposição mais visitada da história do museu. Um total de 402.850 pessoas apreciaram as pinturas da artista modernista, superando o recorde da mostra Monet, que exibiu obras do impressionista francês em 1997 e recebeu 401.201 espectadores.

Aberta ao público em abril, a mostra se encerrou no último domingo 28. O recorde de visitantes em um único dia também foi batido. Apenas na terça-­feira 23, dia da semana em que a entrada no museu é gratuita, foram 8 818 espectadores.

Tarsila Popular teve curadoria de Fernando Oliva e do diretor artístico do Masp, Adriano Pedrosa. A mostra fez parte do projeto Histórias das mulheres, histórias feministas, que traz, em 2019, exposições, cursos, palestras e oficinas de pensadoras e artistas mulheres.