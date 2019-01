‘Sítio do Picapau Amarelo’, de Monteiro Lobato, vai ganhar novo filme

A série de livros infantis escrita por Monteiro Lobato, Sítio do Picapau Amarelo, vai ganhar adaptação para os cinemas. A produção foi anunciada nesta segunda-feira pela Clube Filmes, dos longas Como se Tornar o Pior Aluno da Escola (2017) e Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro (2018).

A equipe dos dois filmes anteriores da produtora vai se reunir para fazer a adaptação, com Fabrício Bittar na direção e André Catarinacho no roteiro. O enredo será baseado na série literária de Monteiro Lobato, cuja obra entrou em domínio público em 1º de janeiro. Isso significa que os herdeiros do escritor não precisam mais receber direitos autorais por novas edições de livros e suas adaptações.

O elenco infantil será escolhido a partir de uma seleção que começa em fevereiro. A produtora estima que as gravações comecem ainda no primeiro semestre de 2019.

A série de Lobato foi adaptada para as telas outras vezes. Chegou aos cinemas em um filme de Rodolfo Nanni em 1951 e em outro de Geraldo Sarno em 1973. Foi levada também à televisão, com programas exibidos na TV Tupi, TV Cultura, Bandeirantes e Globo.