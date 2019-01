Ler para crianças pequenas melhora seu desempenho acadêmico

Você é aquele tipo de pai ou mãe que gosta de ler para seus filhos desde pequenos? Acredite, você não está apenas passando um tempo de qualidade com seu filho, como também está contribuindo para seu desempenho acadêmico. Um novo estudo realizado pela Universidade de Newcastle, na Austrália, mostrou que crianças cujos pais costumavam ler para elas quando tinham menos de cinco anos de idade – ou seja, antes da pré-escola – estão cerca de oito meses à frente dos colegas que não tiveram tanto contato com a leitura na mesma fase da vida, em termos de desempenho acadêmico.

“Embora já soubéssemos que a leitura para crianças pequenas é benéfica para seu desenvolvimento e desempenho acadêmico posterior, a vantagem de oito meses representa uma grande diferença em habilidades de linguagem quando você está olhando para crianças menores de cinco anos”, comentou James Law, um dos autores da pesquisa.

Estudos anteriores já haviam mostrado que crianças com desenvolvimento linguístico atrasado têm maior dificuldade de aprendizado e apresentam piores resultados ao longo da vida acadêmica. Diante disso, especialistas recomendam que as autoridades de saúde pública promovam campanhas para estimular os pais a lerem para – e com – os filhos.

Habilidades de linguagem

Segundo os pesquisadores, a habilidade de vocabulário receptivo – capacidade de entender informações – recebe estímulos positivos quando crianças em idade pré-escolar leem com pais ou cuidadores. “O fato de vermos um efeito com habilidades de linguagem receptiva é muito importante. Essa capacidade de compreender a informação é um indicador das dificuldades sociais e educacionais posteriores”, explicou Law. A pesquisa ainda descobriu que, além de ser uma ferramenta poderosa para os anos pré-escolares, especialmente para o desenvolvimento do vocabulário receptivo, ela também pode ser eficiente para crianças a partir dos 3 anos e para aquelas com desvantagem sociais.

Aliás, os resultados indicam que a leitura feita em dispositivos eletrônicos, como tablets e smartphones, fornece efeitos similares aos encontrados em livros de papel. A revisão envolveu 16 estudos, feitos em países como Estados Unidos, África do Sul, Canadá, Israel e China (Hong Kong) e a média de idade das crianças analisadas era de 3 anos.

Recomendações

Com as novas descobertas, pesquisadores e especialistas orientam que a leitura seja promovida entre pais e filhos. É importante que pediatras e outros profissionais de saúde que estão em constante contato pais de crianças pequenas faça essa recomendação.