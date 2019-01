Réveillon na Avenida Paulista poderá captar R$ 6 milhões

A tradicional festa da virada na Avenida Paulista contará com aval para captar cerca de 6 milhões de reais neste ano. De acordo com o Diário Oficial da União veiculado nesta quinta-feira, a Playtime Apresentações Artísticas, responsável pela produção do evento, tem até 31 de dezembro para encontrar patrocinadores que queiram contribuir, através de incentivos fiscais, para a realização da cerimônia.

A comemoração da cidade de São Paulo, que possui entrada gratuita para o público, contará com diversas atrações musicais ao longo da noite da virada.

Em 2016, nomes como Emicida, Daniela Mercury e Elza Soares subiram ao palco instalado em frente ao número 500 da avenida. A Polícia Militar (PM) estimou que 2 milhões de pessoas passaram pelo local. Ainda não foram divulgadas as atrações deste ano.