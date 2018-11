Começa no sábado (27) a segunda edição do festival gastronômico Menu VEJA Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Salvador. Até o dia 2 de dezembro, os soteropolitanos e turistas que visitarem a capital baiana terão a oportunidade de almoçar ou jantar em 17 restaurantes diferentes, pagando um valor fixo pela refeição completa em três etapas. No almoço, o combo de entrada, prato principal e sobremesa custará R$ 49,90; no jantar a refeição sairá a R$ 59,90 (serviço não incluso). Confira a lista completa com os endereços participantes:

Adam Cozinha Originária – Jantar

BBQ Riz Burger – Almoço e Jantar

Bistrot du Vin Adega – Jantar

Bottino Ristorante Italiano – Almoço e Jantar

Cedro Restaurante – Almoço e Jantar

Du Chef Arte e Gastronomia by Lucius Gaudenzi – Almoço e Jantar

Ki-Mukeka – Almoço e Jantar

La Mássima Pasta Gourmet – Almoço

Parrilla do Farol – Almoço e Jantar

Riz Bistrot – Almoço e Jantar

Salvador Dalí – Almoço e Jantar

SP20 Restolounge – Almoço

Taberna Soleares – Almoço e Jantar

Yemanjá – Jantar