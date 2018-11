O Parrilla do Farol está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Salvador. A proposta do evento é oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Parrilla do Farol, entre os dias 17 de novembro e 16 de dezembro, no almoço os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 49,90, enquanto no jantar pagarão R$ 59,90 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa.

Almoço

Entrada : Salada Juliana: alface-americana, tomate, palmito, cenoura, azeite, mostarda, maionese, batata palha e queijo parmesão ou Mix de chorizo – linguiça de pernil e apimentada

: Salada Juliana: alface-americana, tomate, palmito, cenoura, azeite, mostarda, maionese, batata palha e queijo parmesão ou Mix de chorizo – linguiça de pernil e apimentada Prato principal : Bombom de alcatra (miolo da alcatra) ou Asado de tira (tira da costela) Dois acompanhamentos à escolha do cliente: arroz biro-biro, farofa Don Francisco, papas fritas à provenzal ou vinagrete de mix de feijões

: Bombom de alcatra (miolo da alcatra) ou Asado de tira (tira da costela) Dois acompanhamentos à escolha do cliente: arroz biro-biro, farofa Don Francisco, papas fritas à provenzal ou vinagrete de mix de feijões Sobremesa: Banana flambada com sorvete de creme ou Sorvete (verificar sabores disponíveis)

Jantar

Entrada : Empanada argentina (de queijo com cebola ou de carne) ou Carpaccio de carne com rúcula, parmesão e molho chimichurri

: Empanada argentina (de queijo com cebola ou de carne) ou Carpaccio de carne com rúcula, parmesão e molho chimichurri Prato principal : Carré de cordeiro ou Lomito light (filé-mignon) Dois acompanhamentos à escolha do cliente: arroz de la casa, farofa de tapioca, purê de papas ou vinagrete de mix de feijões

: Carré de cordeiro ou Lomito light (filé-mignon) Dois acompanhamentos à escolha do cliente: arroz de la casa, farofa de tapioca, purê de papas ou vinagrete de mix de feijões Sobremesa: Míni panqueque de dulce de leche: panqueca de doce de leite com sorvete de creme ou Ananá à la parrilla (abacaxi grelhado) com sorvete de gengibre

Cliente Santander: Pagando com o cartão Santander, na maquininha GETNET, ganhe um double drink. Promoção válida para até dois Menus pagos no mesmo cartão. Consulte os horários, as bebidas disponíveis e outros detalhes da promoção.