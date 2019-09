‘Pronto para receber alta’, diz mulher de João Gordo sobre nova internação

Vivi Torrico, mulher de João Gordo, informou em uma postagem no Instagram nesta terça-feira, 10, que o vocalista do Ratos de Porão está novamente hospitalizado. Segundo ela, é a terceira internação em menos de oitenta dias. Há um mês, João Gordo foi internado na UTI do hospital São Camilo, em São Paulo, com quadro de pneumonia grave.

A mulher do vocalista, porém, tranquilizou os fãs e disse que, depois de ficar oito dias na UTI, ele está com os pulmões “limpinhos” e “pronto para receber alta”.

“Agora sim com os pulmões limpinhos, zeradinhos, sem infecção. João Gordo está mais vivo do que nunca”, escreveu a mulher do cantor nas redes sociais.

“Cheia de reflexões, com situações bem esclarecedoras, cercado de amigos mais próximos. Somos muito gratos a muitas pessoas. Realmente é emocionante sentir o carinho de amigos amados eternos. Somos feitos de energia e todo o amor que vocês vibraram por nós foi bem recebido”, finalizou.

Em julho o vocalista havia ficado internado três dias com o mesmo quadro de pneumonia, falta de oxigenação, e oscilação da glicose. No mês passado, a hospitalização fez a banda cancelar todos os shows até o fim deste ano, incluindo uma turnê pela Europa.