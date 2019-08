João Gordo volta a ser internado em UTI de São Paulo

O vocalista do grupo Ratos do Porão foi internado na UTI do Hospital São Camilo, em São Paulo, com quadro de pneumonia grave. A hospitalização fez a banda cancelar todos os shows até o fim deste ano, incluindo uma turnê pela Europa.

Apenas as apresentações mais próximas serão mantidas, mas com o guitarrista Jão assumindo os vocais no lugar de João Gordo. São elas: Ourinhos, em 10 de agosto, Goiânia, em 11 de agosto e em Fortaleza, em 17 de agosto.

Em comunicado oficial, a assessoria de imprensa divulgou “A banda pede a compreensão dos fãs, já que a prioridade no momento é a saúde e melhora do mesmo”

Há apenas um mês, João Gordo havia sido internado em São Paulo com o mesmo quadro. Na época, a mulher do cantor, Vivi Torrico, utilizou o Instagram para dar uma bronca no companheiro: “Depois de três dias de UTI com pneumonia dupla, falta de oxigenação, oscilação da glicose, hoje quarto normal. João, tome jeito e se cuide, a vida pode mudar a cada instante“, relatou. Ele sofre de diabetes e voltava de uma turnê desgastante com a banda Ratos de Porão.”