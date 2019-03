Portela arrepia ao homenagear Clara Nunes com Mariene de Castro

Fernando Molica, do Rio de Janeiro

Sabe aquele time que entra em campo e, em menos de cinco minutos de jogo, mete dois gols? Foi mais ou menos o que a Portela fez na Marquês de Sapucaí neste segundo dia de desfiles do Grupo Especial, no Carnaval do Rio de Janeiro.

Ao colocar Mariene de Castro para cantar como se fosse Clara Nunes na comissão de frente, a escola arrepiou muita gente e mostrou que jogava para ganhar.

O desfile mostrou o acerto de escolher enredos que tenham a ver com a história de uma agremiação. A escola veio animada, bonita, bem embalada nas alegorias e fantasias de Rosa Magalhães. As referências aos orixás foram temperadas com a tradição católica, uma escolha que faz lembrar o quanto o país já foi mais tolerante.

A escolha da cantora como enredo deixa no ar uma pergunta: o que o modernismo e a pintora Tarsila do Amaral foram fazer no desfile? Tiveram uma passagem tão rápida que logo foram esquecidos – e a Portela voltou ao seu endereço. Em tempo: a quadra da escola fica na rua Clara Nunes.

