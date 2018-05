Penélope Cruz explica o bom casamento com Javier Bardem

Javier Bardem e Penélope Cruz trabalharam juntos pela primeira vez no filme Jamón, Jamón, de 1992. Na época, a atriz espanhola era apenas uma adolescente e a química entre os dois era palpável. Agora, aos 44 anos, ela desfila feliz com o marido pelo Palais des Festival, prédio sede do Festival de Cannes, onde apresentaram a nova parceria, o filme Todos Lo Saben, na noite desta terça-feira

O casamento dos atores aconteceu apenas em 2010. E a relação vai tão bem que chamou a atenção do diretor do longa, Asghar Farhadi, elogioso à dupla na coletiva de imprensa em que falaram do longa, o responsável por abrir o evento neste ano. “Foi maravilhoso trabalhar com os dois. É bom ver uma relação tão saudável e harmoniosa, de pessoas que sabem separar ficção de vida real.”

Tal distinção é o que Penélope aponta como parte da fórmula de sucesso do casal, dentro e fora das telas. “Trabalhamos juntos algumas vezes. Aprendemos a não levar os personagens para casa. Temos um emprego e temos um lar, conseguimos separar os dois. Nosso jeito de trabalhar é parecido. Quando eu era mais nova, me afundava nos personagens. Agora, consigo me desprender”, conta. “Confiamos muito um no outro e nos conhecemos bem. Tudo isso também ajuda.”

Bardem ❤ Penélope

Na mesma coletiva, Bardem defendeu a esposa de um chiste vulgar. Um jornalista latino quis fazer uma piada na linha do dito popular “Onde se ganha o pão, não se come a carne”. Bardem simplesmente pegou o microfone e respondeu: “Este é o comentário mais ofensivo que eu já ouvi”.