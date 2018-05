Javier Bardem e Penélope Cruz, explosivos no novo filme de Asghar Farhadi

O iraniano Asghar Farhadi muda o endereço, mas não sua identidade. Em Todos Lo Saben, filme que abriu o Festival de Cannes nesta terça-feira, o cineasta sai do Irã e vai para a Espanha, onde ele narra seu tipo favorito de história: uma família que se vê em meio a um grande drama, o qual ultrapassa as paredes da casa para tomar contornos sociais.

Penélope Cruz é Laura, uma mulher que vive com o marido (Ricardo Darín) na Argentina e vai para a Espanha ver o casamento da irmã. De volta ao lar, ela reencontra o amor do passado Paco, interpretado por seu marido da vida real, Javier Bardem. Além de ex-amantes, o casal deixou no passado um problema que envolvia uma grande quantia de dinheiro, situação que cada lado enxerga de um modo. O ponto de virada acontece rapidamente, quando a filha adolescente de Laura é sequestrada, o que deixa a mãe e os familiares em uma espiral de devastação e medo. Como diz o título, um segredo da trama não é segredo para ninguém. Outras revelações inesperadas, contudo, acontecem a cada virada de esquina.

Em combustão, Penélope e Javier entregam um trabalho primoroso. Ela, aliás, conta ao site The Wrap que as filmagens foram tão intensas que precisou de atendimento médico após uma das cenas em que tem um ataque de pânico. Seu marido não fica atrás. Inspirado, Bardem vai do céu ao lado oposto em poucos minutos de filme, em uma atuação que pode lhe render indicações em prêmios futuros.

Farhadi, que tem no currículo os premiados A Separação (2011) e O Apartamento (2016), volta ao páreo para mais um possível Oscar de melhor filme estrangeiro — pelo menos no que depender da plateia do Festival de Cannes, que aplaudiu ao final da sessão.