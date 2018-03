Oscar 2018: Relembre, resenha a resenha, os principais indicados

A cerimônia de entrega das estatuetas do Oscar acontece neste domingo, a partir das 22 horas no horário de Brasília. A 90ª edição da festa será transmitida diretamente do Teatro Dolby em Los Angeles, com a apresentação de Jimmy Kimmel. Para esquentar o clima da premiação e ajudá-lo a participar do bolão da firma, VEJA reúne aqui as resenhas dos principais indicados assinados pela crítica Isabela Boscov.

A Forma da Água

Ganhador nas categorias de melhor diretor e melhor trilha-sonora no Globo de Ouro, o novo filme de Guilhermo del Toro lidera as indicações ao Oscar, concorrendo a treze estatuetas, incluindo as de melhor filme, direção, atriz e roteiro original.

A trama, que se passa nos anos 1960, narra a história de Elisa (Sally Hawkins), a zeladora muda de um laboratório secreto, que se apaixona por uma criatura aquática mantida em cativeiro no local. Para resgatar o amado, a mulher monta um plano arriscado com a ajuda da colega de trabalho vivida por Octavia Spencer e do amigo interpretado por Richard Jenkins.

Corra!

Depois de estrear em maio no Brasil, o thriller psicológico de Jordan Peele seguiu entre os favoritos de 2017 e recebeu quatro indicações ao Oscar, entre elas a de melhor filme. Apesar do sucesso de crítica, o longa não levou nenhuma estatueta no Globo de Ouro e no Bafta, considerado o Oscar do cinema britânico.

A produção conta a história do jovem negro vivido por Daniel Kaluuya, que sai em viagem para conhecer a família da namorada branca, interpretada por Allison Williams. Ao longo da estadia, ele percebe que há elementos perturbadores entre os integrantes da família.

O Destino de uma Nação

Estrelado por Gary Oldman (ganhador do Globo de Ouro de melhor ator de filme de drama), o longa dirigido por Joe Wright mostra o cenário em que Winston Churchill assumiu o cargo de primeiro ministro da Grã-Bretanha ao mesmo tempo em que se negociava um acordo com a Alemanha nazista.

A produção está concorre em seis categorias ao Oscar, incluindo as de melhor filme, ator e fotografia.





Dunkirk

Escrito e dirigido por Christopher Nolan, o longa conta a história baseada em fatos reais de soldados belgas, britânicos e franceses que ficaram cercados pelo Exército alemão em uma praia de Dunquerque, na França. A produção recebeu oito indicações ao Oscar, incluindo a de melhor filme. Nolan ainda foi indicado pela primeira vez ao prêmio da Academia.

Lady Bird: É Hora de Voar

A estreia de Greta Gerwig na direção rendeu um filme sobre o amadurecimento de uma menina californiana de 17 anos. Essa espécie de romance de formação acompanha Lady Bird, a personagem-título, em seu último ano do ensino médio. O longa recebeu cinco indicações ao Oscar. Além disso, a produção foi ganhadora de dois Globos de Ouro, incluindo o de melhor filme de comédia ou musical. A protagonista, Saoirse Ronan disputa a estatueta de melhor atriz.

Me Chame pelo Seu Nome

Com produção do brasileiro Rodrigo Teixeira, Me Chame Pelo Seu Nome conta a história do romance entre um menino de 17 anos (Timothée Chalamet) e o pesquisador-assistente de seu pai (Armie Hammer) durante o verão italiano de 1983. Adaptação do livro homônimo de André Aciman, o longa de Luca Guadagnino recebeu quatro indicações.

The Post: A Guerra Secreta

O filme de Steven Spielberg narra o episódio real de uma equipe de jornalistas do Washington Post que expôs segredos do governo americano sobre a Guerra do Vietnã. Meryl Streep interpreta Katharine Graham, a primeira mulher americana a coordenar um grande jornal. O longa concorre em duas categorias no Oscar, incluindo o de melhor atriz.

Trama Fantasma

O filme de Paul Thomas Anderson pode ser a despedida de Daniel Day-Lewis do cinema. O ator, que já anunciou sua aposentadoria, interpreta um egocêntrico estilista dos anos 1950, que encontra na jovem garçonete Alma (Vicky Krieps) uma nova musa inspiradora. A relação tortuosa do casal concorre a cinco categorias, incluindo as melhor filme, ator e atriz coadjuvante.

Três Anúncios para um Crime

Frances McDormand vive a protagonista do longa de Martin McDonagh, que se passa em uma pequena cidade no Missouri, chamada Ebbing. O longa traz uma mãe em busca de justiça, após a filha ser estuprada e morta. Ganhador de melhor filme de drama no Globo de Ouro, o longa concorre a sete categorias no Oscar.

Eu, Tonya

A história real da vida da patinadora americana Tonya Harding foi adaptada para o longa estrelado por Margot Robbie, que concorre ao Oscar de melhor atriz. Fora da categoria de melhor filme, a produção está na disputa por outras duas estatuetas: melhor atriz coadjuvante (Allison Janney) e melhor montagem.

Mudbound: Lágrimas sobre o Mississippi

Depois de se casar com Henry McAllan (Jason Clarke), a tímida Laura (Carey Mulligan) se muda com a família para uma fazenda no Mississippi. No local, os McAllan criam uma relação eivada de conflitos com os Jackson, uma família negra, responsável pelo plantio da terra. A adaptação do romance de mesmo nome da americana Hillary Jordan concorre em quatro categorias no Oscar.

Todo Dinheiro no Mundo

Após ter o neto favorito sequestrado, o magnata do petróleo J. Paul Getty dá início a uma longa investigação para evitar qualquer pagamento aos criminosos. Getty foi primeiramente representado por Kevin Spacey na produção. Após acusações de assédio sexual, porém, o ator teve a suas cenas apagadas e foi substituído por Christopher Plummer. A mudança no longa de Ridley Scott ainda garantiu a Plummer a única indicação do filme ao Oscar, na categoria de ator coadjuvante.

Logan

A única indicação de Logan no Oscar, como melhor roteiro adaptado, quebrou recorde, por tornar Wolverine o primeiro quadrinho de super-herói a ser indicado na categoria. No longa, o protagonista vivido por Hugh Jackman se vê na missão de proteger a pequena Laura Kinney (Dafne Keen), conhecida como X-23. A trama se passa em um futuro próximo, momento em que os novos mutantes estão sendo transformados em verdadeiros assassinos.

O Artista do Desastre

Protagonizado e dirigido por James Franco, o longa conta a história da produção de The Room, considerado um dos piores filmes já feitos em Hollywood. O filme é uma adaptação do livro de mesmo nome escrito pelo ator Greg Sestero e Tom Bissell em 2013 e concorre na categoria de melhor roteiro adaptado.