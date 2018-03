Oscar 2018 AO VIVO: acompanhe a premiação

Em tempos de combate a Trump, ao assédio e ao racismo, como ficam os filmes? A seleção da Academia de Cinema de Hollywood deste ano parece ter formulado uma resposta a essa questão com uma seleção de longas, especialmente na categoria principal, que contemplam questões de gênero e de raça.

Mesmo um filme convencional como The Post, de Steven Spielberg, faz justiça à mulher: a personagem de Meryl Streep, aqui na pele da herdeira do Washington Post, sofre mansplaining (quando um homem repete o que diz uma mulher ignorada e, aí sim, a ideia é ouvida por outros homens) e o descrédito de seus conselheiros (todos homens) quando decide peitar, corajosamente, o corrupto presidente Nixon, um episódio verídico que faria de seu jornal um dos mais relevantes do mundo.

Resta saber que longas, entre os vários que comungam do clima pré-revolução atual, vão levar o selo de aprovação dos membros da Academia de Hollywood. Acompanhe com VEJA, frame a frame, os melhores momentos do Oscar 2018.