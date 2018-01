Oscar: ‘Logan’ é o 1° super-herói indicado por roteiro adaptado

O filme Logan fez história nas indicações ao Oscar 2018, divulgadas nesta terça-feira. A produção é a primeira trama de super-herói dos quadrinhos a ser indicada à categoria de roteiro adaptado nos noventa anos de premiação.

Agora, o longa, estrelado por Hugh Jackman no papel de Wolverine, concorrerá com outros quatro filmes: Me Chame Pelo Seu Nome, O Artista do Desastre, A Grande Jogada e Mudbound: Lágrimas Sobre o Mississippi.

O feito do herói da Marvel foi realizado pelo diretor e roteirista James Mangold, junto com Scott Frank e Michael Green. Hugh Jackman representa o personagem Wolverine desde o ano 2000, quando foi lançado o primeiro longa da franquia X-Men.

Com uma bilheteria mundial de mais de 617 milhões de dólares, o filme teve grande receptividade da crítica. Os fãs de super-heróis ainda aguardavam indicações para Mulher-Maravilha, que não entrou em nenhuma categoria.

A cerimônia do Oscar acontecerá no dia 4 de março, em Los Angeles.