Oscar 2018: confira lista completa de vencedores

Melhor Ator Coadjuvante

Sam Rockwell, Três Anúncios para Um Crime

Christopher Plummer, Todo o Dinheiro do Mundo

Willem Dafoe, Projeto Flórida

Richard Jenkins, A Forma da Água

Woody Harrelson, Três Anúncios para Um Crime

Maquiagem e Cabelo

O Destino de Uma Nação

Extraordinário

Victoria e Abdul: O Confidente da Rainha

Figurino

Trama Fantasma

A Bela e a Fera

O Destino de Uma Nação

A Forma da Água

Victoria e Abdul: O Confidente da Rainha

Documentário

Abacus: Pequeno o Bastante Para Condenar

Visages Villages

Ícaro

Últimos Homens em Aleppo

Strong Island

Edição de Som

Em Ritmo de Fuga

Blade Runner 2049

Dunkirk

A Forma da Água

Star Wars: Os Últimos Jedi

Mixagem de Som

Em Ritmo de Fuga

Blade Runner 2049

Dunkirk

A Forma da Água

Star Wars: Os Últimos Jedi

Direção de arte

A Bela e a Fera

Blade Runner 2049

O Destino de Uma Nação

Dunkirk

A Forma da Água

Filme em Língua Estrangeira

Uma Mulher Fantástica (Chile)

O Insulto (Líbano)

Loveless: Sem Amor (Russia)

Corpo e Alma (Hungria)

The Square: A Arte da Discórdia (Suécia)

Melhor Atriz Coadjuvante

Mary J. Blige, Mudbound: Lágrimas sobre o Mississippi

Octavia Spencer, A Forma da Água

Allison Janney, Eu, Tonya

Laurie Metcalf, Lady Bird: É Hora de Voar

Lesley Manville, Trama Fantasma

Curta de animação

Dear Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes

Animação

O Poderoso Chefinho

The Breadwinner

Viva – A Vida É uma Festa

O Touro Ferdinando

Com Amor, Van Gogh

Efeitos Visuais

Blade Runner 2049

Guardiões da Galáxia Vol. 2

Kong: A Ilha da Caveira

Star Wars: Os Últimos Jedi

Planeta dos Macacos: A Guerra

Melhor Filme

Me Chame pelo Seu Nome

O Destino de Uma Nação

Dunkirk

Corra!

Lady Bird: É Hora de Voar

Trama Fantasma

The Post: A Guerra Secreta

A Forma da Água

Três Anúncios para Um Crime

Direção

Christopher Nolan, Dunkirk

Greta Gerwig, Lady Bird: É Hora de Voar

Guillermo del Toro, A Forma da Água

Paul Thomas Anderson, Trama Fantasma

Jordan Peele, Corra!

Melhor ator

Daniel Day-Lewis, Trama Fantasma

Daniel Kaluuya, Corra!

Gary Oldman, O Destino de Uma Nação

Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq.

Timothée Chalamet, Me Chame pelo Seu Nome

Melhor Atriz

Frances McDormand, Três Anúncios para Um Crime

Margot Robbie, Eu, Tonya

Meryl Streep, The Post: A Guerra Secreta

Sally Hawkins, A Forma da Água

Saoirse Ronan, Lady Bird: É Hora de Voar

Roteiro Original

Doentes de Amor

Corra!

Lady Bird: É Hora de Voar

Três Anúncios para Um Crime

A Forma da Água

Roteiro Adaptado

Me Chame pelo Seu Nome

Artista do Desastre

Logan

A Grande Jogada

Mudbound: Lágrimas sobre o Mississippi

Canção Original

Mighty River, Mudbound – Lágrimas sobre o Mississipi

Mystery of Love, de Me Chame pelo Seu Nome

Remember Me, de Viva – A Vida É uma Festa

This Is Me, de O Rei do Show

Stand Up for Something, de Marshall

Documentário em curta-metragem

Edith+Eddie

Heaven Is a Traffic Jam on the 405

Heroin(e)

Knife Skills

Traffic Stop

Edição

Em Ritmo de Fuga

Dunkirk

Eu, Tonya

A Forma da Água

Três Anúncios para Um Crime

Trilha Sonora Original

Três Anúncios para Um Crime

Dunkirk

Trama Fantasma

A Forma da Água

Star Wars: Os Últimos Jedi

Curta-metragem

DeKalb Elementary

The Eleven O’Clock

My Nephew Emmett

The Silent Child

Watu Wote/All of Us

Fotografia

Blade Runner 2049

O Destino de Uma Nação

Dunkirk

Mudbound: Lágrimas sobre o Mississippi

A Forma da Água