Orgulho negro e respeito ao próximo: 5 frases poderosas de Aretha

Aretha Franklin conquistou com sua música um lugar de respeito entre fãs e até presidentes – ela cantou em três posses, Jimmy Carter (1977), Bill Clinton (1993) e Barack Obama (2009). Mas foi no começo de sua trajetória, nos anos 1960, que ela se estabeleceu, quase sem querer, como uma relevante voz na luta dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Sua principal relação com o movimento foi através do pai, um pastor batista amigo de Martin Luther King Jr., outro fã solene de Aretha.

Ao longo da carreira, a cantora falava com alegria sobre os ensinamentos do pai e de como sua música se tornou uma espécie de manifesto para mulheres, especialmente a faixa Respect.

Abaixo, confira cinco frases poderosas ditas por Aretha:

Aretha Franklin para a revista Time, sobre sua música entre as mulheres:

Sobre a relação com o pai e o movimento pelos direitos civis dos negros, em conversa com o biógrafo David Ritz.

Sobre o momento de animosidade nos Estados Unidos recentemente, em entrevista para a jornalista Sheila Weller: