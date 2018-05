Obra de Van Gogh que pertenceu a Liz Taylor é leiloada por US$ 40 milhões

A casa de leilões Christie’s leiloou, na terça-feira, em Nova York, o Vue de l’asile et de la Chapelle de Saint-Rémy, único quadro pintado por Vincent Van Gogh no período em que ele esteve internado em um sanatório francês, onde decidiu se isolar. A obra foi vendida por 39,7 milhões de dólares.

O quadro ficou pendurado na sala da atriz Elizabeth Taylor desde 1963 até sua morte, em 2011, quando foi leiloado por 16 milhões de dólares. Agora, seis anos depois, a tela mais que dobrou seu valor. O leilão de arte moderna ainda incluiu obras de Malevich, Brancusi, Matisse, Miró, Picasso, Léger e Giacometti. Os 40 lotes foram vendidos por um total de 416 milhões de dólares.

Pintado em 1889, apenas um ano antes de sua morte, Van Gogh criou Vue de l’asile durante sua internação voluntária no sanatório de Saint-Remy, no sul da França, onde tentou atenuar seus problemas mentais que o levaram no ano anterior a cortar uma orelha.

Embora costumasse pintar as vistas bucólicas que observava no hospital, quando estava em um bom dia, era acompanhado para a parte externa com seus cuidadores. Em um desses dias, pintou este óleo, o único dos 150 que ele criou em Saint-Remy que retrata o hospital de fora.